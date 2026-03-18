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Eseguito un arresto per tentato omicidio, rapina aggravata e altri reati a Milano. Un giovane italiano, appena maggiorenne e già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per una violenta aggressione avvenuta l’11 febbraio scorso. L’episodio sarebbe scaturito da una lite legata alla compravendita di sostanze stupefacenti.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo che i sanitari del 118 hanno segnalato la presenza di due giovani italiani maggiorenni feriti in zona sud est di Milano. Uno dei ragazzi era stato colpito con un’arma da taglio, riportando gravi lesioni nella zona sottostante lo sterno. Dopo un intervento chirurgico, il giovane è stato dimesso con una prognosi di 40 giorni. L’altro ragazzo, invece, era stato raggiunto al volto da uno spray urticante.

La ricostruzione dei fatti

Le indagini svolte dagli agenti della 4^ Sezione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Secondo quanto accertato, l’autore – che all’epoca dei fatti era ancora minorenne – avrebbe accoltellato uno dei due giovani e spruzzato lo spray urticante contro l’altro al culmine di una violenta lite scoppiata in un appartamento. La discussione sarebbe nata da contrasti legati alla compravendita di sostanze stupefacenti.

Il ritrovamento delle prove

Poche ore dopo l’aggressione, i poliziotti dell’U.P.G. sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile nella sua abitazione. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato sia il coltello utilizzato per il ferimento sia un panetto di hashish dal peso di 100 grammi. Questi elementi hanno rafforzato il quadro accusatorio a carico del giovane, già gravato da precedenti penali.

I reati contestati

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha richiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del giovane. Le accuse a suo carico sono pesanti: tentato omicidio, rapina aggravata, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni personali e porto abusivo di armi.

IPA