Lite in famiglia a Castel Castagna, nipote colpisce la zia con un piatto e lei lo accoltella: è gravissimo

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una lite familiare scoppiata durante una cena è finita nel sangue in provincia di Teramo: a Castel Castagna un 22enne avrebbe aggredito una sua zia di 55 anni che si è difesa e lo avrebbe accoltellato, perforandogli un polmone. Il giovane è stato ricoverato ed è in condizioni gravissime. I fatti si sono verificati nell’abitazione dei nonni del ragazzo.

Teramo, lite in famiglia a Castel Castagna: zia accoltella il nipote

Il 22enne, come riportato dall’ANSA, si trova ora in gravissime condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo.

La lite in famiglia si è verificata nella serata di venerdì 17 luglio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, durante la cena, si sarebbe scagliato contro la zia, colpendola alla testa con un piatto di ceramica e causandole una vasta ferita lacero-contusa.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La 55enne, a quel punto, avrebbe accoltellato il nipote al torace. Il fendente gli ha perforato un polmone e gli ha sfiorato il cuore.

L’intervento del nonno in difesa della figlia

Il padre 87enne della donna e nonno del ragazzo avrebbe provato a difendere la figlia durante l’alterco e sarebbe caduto a terra fratturandosi un femore.

Presente in casa anche la nonna che è al momento considerata la testimone chiave della vicenda. L’anziana avrebbe cercato, senza riuscirci, di fermare la furia del nipote colpendolo con il proprio bastone.

Dopo il parapiglia, il 22enne si sarebbe messo alla guida di uno scooter, ma, a causa della grave ferita riportata, sarebbe svenuto in strada dopo aver percorso pochi metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Attualmente tutti i protagonisti della vicenda si trovano ricoverati a Teramo.

Le indagini: sequestrato il coltello insanguinato

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica della lite. Hanno sequestrato due coltelli nell’abitazione, tra cui quello insanguinato che la stessa zia ha fatto ritrovare in giardino dopo averlo gettato dalla finestra.

Il pm Davide Rosati ha già ascoltato la testimonianza della donna per riuscire a capire in che modo si è arrivati a un simile tragico epilogo. Per la formulazione e la distinzione dei reati da contestare si attende l’esito dei rilievi.