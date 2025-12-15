Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 2 kg di sostanze stupefacenti sequestrate dalla Polizia di Stato a seguito di una lite familiare. Un giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo che gli agenti sono intervenuti presso un’abitazione di Sassari in seguito a una segnalazione.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da una richiesta di intervento per una lite in corso tra un giovane e la madre all’interno di un appartamento di Sassari.

L’intervento della Polizia: dalla lite familiare alla scoperta della droga

Nei giorni scorsi, la Sezione Volanti della Polizia di Stato è intervenuta presso un’abitazione di Sassari dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a una lite tra madre e figlio. Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato i presenti e deciso di ascoltare separatamente le due persone coinvolte: il giovane nella sua cameretta e la madre nel salotto.

Il rinvenimento delle sostanze stupefacenti

Durante il colloquio con il giovane, gli operatori hanno notato sulla scrivania della stanza una scatola nera. All’interno erano custodite due buste di cellophane contenenti cocaina (circa 5 grammi), un panetto di sostanza solida di colore bruno, presumibilmente hashish (circa 5 grammi), un coltello con manico in legno con evidenti tracce di stupefacente e un bilancino di precisione funzionante.

La perquisizione e il sequestro

Considerata la situazione, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare. Sopra un armadio della stessa stanza è stata trovata una borsa termica contenente tre grandi involucri di cellophane con marijuana (circa 1,6 kg), otto panetti di hashish (circa 0,6 kg), un coltello con residui di sostanza stupefacente, ritagli di cellophane e vari sacchetti per alimenti. Un ulteriore coltello con tracce di hashish è stato rinvenuto all’interno del comodino del giovane.

Le procedure successive all’arresto

Il giovane è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura e sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici. Tutto il materiale sequestrato è stato analizzato dalla Polizia Scientifica, che ha confermato la natura delle sostanze tramite esame narcotest.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale Ordinario di Sassari ha disposto la traduzione del giovane presso l’abitazione e la sua sottoposizione a rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e nei confronti del giovane è stato disposto l’obbligo di dimora con prescrizioni.

