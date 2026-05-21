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Eseguito a L’Aquila un arresto per maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni ai danni dei genitori. L’episodio si è verificato nel quartiere Borgo Angizia, dove un uomo è stato fermato dopo aver aggredito il padre per sottrargli un borsello.

L’intervento della Polizia nella notte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, intervenuti su segnalazione della Sala Operativa della Questura di L’Aquila.

La vicenda si è svolta nella notte tra il 21 maggio e il 22 maggio 2026, quando una chiamata ha allertato le forze dell’ordine riguardo a una violenta lite familiare in un appartamento del quartiere Borgo Angizia. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato due uomini: padre e figlio. Il padre presentava una vistosa ferita alla mano, conseguenza di una colluttazione avvenuta poco prima con il figlio.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori di polizia, il figlio, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito il padre con l’intento di impossessarsi del borsello che l’uomo portava con sé. La vittima è stata immediatamente soccorsa dagli agenti intervenuti, che hanno prestato le prime cure e raccolto la testimonianza dell’uomo.

Precedenti episodi di violenza

Durante le prime dichiarazioni, il padre ha riferito agli agenti che non si trattava del primo episodio di violenza: sia lui che la moglie avevano già subito in passato atti di aggressione da parte del figlio. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di maltrattamenti in famiglia protratti nel tempo.

Alla luce dei fatti accertati, per il giovane è scattato l’arresto immediato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, l’uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA