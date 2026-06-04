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Eseguito un fermo per tentato omicidio in seguito a un episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi a Canosa di Puglia. Un uomo di circa 48 anni è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, dopo che una lite con un anziano è degenerata in una grave aggressione. La vittima, trasportata in condizioni critiche all’Ospedale Civile di Andria, è attualmente ricoverata in rianimazione. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e l’indagato si trova ora in stato di detenzione.

Le indagini e il fermo dell’indiziato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha coordinato le indagini che hanno portato all’emissione di un fermo di indiziato di delitto. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canosa di Puglia hanno eseguito il provvedimento nei confronti di un uomo di circa 48 anni, ritenuto responsabile di tentato omicidio ai danni di un anziano.

L’episodio ha avuto origine da una discussione tra il fermato e la vittima, dovuta a precedenti dissidi. La lite, avvenuta nei giorni scorsi in una piazza centrale di Canosa di Puglia, è rapidamente degenerata in una violenta aggressione fisica. L’anziano ha riportato gravi lesioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Civile di Andria, dove versa in condizioni critiche e in pericolo di vita.

L’attività investigativa

Le indagini, avviate tempestivamente dagli operatori del Commissariato di Canosa di Puglia su disposizione della Procura di Trani, hanno permesso di ricostruire con precisione le circostanze dell’evento e di identificare l’autore della aggressione. Dopo complesse attività di ricerca e una accurata geolocalizzazione, la Polizia Giudiziaria ha rintracciato l’indagato in un’altra provincia, procedendo quindi all’esecuzione del fermo. L’uomo si trova attualmente in stato di detenzione, in attesa della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.

IPA