E’ di due arresti e il sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Merano. Gli agenti del Commissariato di P.S. sono intervenuti in seguito a una segnalazione di lite in strada, scoprendo un caso di spaccio e ricettazione.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di ieri, la Sala Operativa ha inviato la Volante del Commissariato in via Grabmay per una lite in strada. Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato un cittadino algerino che si è subito scusato per l’accaduto, giustificandosi con l’aver assunto sostanze stupefacenti fornite dai suoi coinquilini.

Perquisizione e scoperta

Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’abitazione del soggetto, situata in via Wolkenstein. Qui sono stati rintracciati altri due cittadini stranieri. Durante l’attività di ricerca, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di entrambi due panetti di hashish del peso di due etti, lanciati dalla finestra e recuperati dai poliziotti. Sul balcone, all’interno di un cestino della spazzatura, è stato sequestrato un altro involucro contenente oltre mezzo etto di cocaina e, infine, nel frigorifero è stato rinvenuto altro hashish del peso di oltre 60 grammi. Inoltre, uno dei due soggetti aveva la disponibilità di una carta di credito intestata a un cittadino tedesco, risultata rubata in Germania.

Identificazione e arresto

Accompagnati in Commissariato, i due sono stati compiutamente identificati in K.Y. e N.A., rispettivamente di 33 e 30 anni, entrambi cittadini marocchini e irregolari sul territorio dello Stato. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, i due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione e associati presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G. Il cittadino algerino, inoltre, è stato segnalato in via amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

