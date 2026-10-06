Lite in strada a Rieti in via del Porto, arrestato un 29enne con 8 grammi di cocaina e poi portato al Cpr
Arrestato a Rieti un cittadino marocchino per spaccio di cocaina: espulso e accompagnato al CPR di Roma per il rimpatrio.
Una lite violenta in strada, poi la perquisizione e 8 grammi di cocaina addosso. Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia a Rieti nelle prime ore del 4 ottobre per detenzione ai fini di spaccio. Dagli accertamenti è emerso che non aveva rispettato l’ordine di lasciare l’Italia emesso il 18 agosto. Rimesso in libertà dal pm, è stato accompagnato al Cpr di Ponte Galeria per l’espulsione.
- Controlli a Rieti nel fine settimana, la lite in via del Porto
- Cocaina e arresto a Rieti, cosa aveva con sé il 29enne
- Espulsione da Rieti, l'accompagnamento al Cpr di Ponte Galeria
Controlli a Rieti nel fine settimana, la lite in via del Porto
Come riporta la Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante i servizi straordinari disposti dal Questore, intensificati nelle zone della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile.
Una pattuglia della Squadra Volante è stata chiamata in via del Porto per una violenta lite in strada.
Sul posto gli agenti hanno identificato il 29enne, coinvolto nello scontro e in forte stato di agitazione.
Cocaina e arresto a Rieti, cosa aveva con sé il 29enne
L’uomo, che ha numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione personale.
Aveva un involucro con 8 grammi di cocaina e 75 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.
È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore.
Espulsione da Rieti, l’accompagnamento al Cpr di Ponte Galeria
Dalle verifiche è risultato destinatario di un decreto di espulsione e dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, emesso dal Questore di Rieti il 18 agosto e rimasto senza seguito.
Dopo l’immediata liberazione disposta dal pubblico ministero di turno, è stato affidato all’Ufficio Immigrazione.
Una pattuglia lo ha accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma, dove saranno completate le procedure per il rimpatrio in Marocco.
Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’uomo è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.