Lite in strada a Rieti in via del Porto, arrestato un 29enne con 8 grammi di cocaina e poi portato al Cpr

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una lite violenta in strada, poi la perquisizione e 8 grammi di cocaina addosso. Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia a Rieti nelle prime ore del 4 ottobre per detenzione ai fini di spaccio. Dagli accertamenti è emerso che non aveva rispettato l’ordine di lasciare l’Italia emesso il 18 agosto. Rimesso in libertà dal pm, è stato accompagnato al Cpr di Ponte Galeria per l’espulsione.

Controlli a Rieti nel fine settimana, la lite in via del Porto

Come riporta la Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante i servizi straordinari disposti dal Questore, intensificati nelle zone della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Una pattuglia della Squadra Volante è stata chiamata in via del Porto per una violenta lite in strada.

Sul posto gli agenti hanno identificato il 29enne, coinvolto nello scontro e in forte stato di agitazione.

Cocaina e arresto a Rieti, cosa aveva con sé il 29enne

L’uomo, che ha numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione personale.

Aveva un involucro con 8 grammi di cocaina e 75 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore.

Espulsione da Rieti, l’accompagnamento al Cpr di Ponte Galeria

Dalle verifiche è risultato destinatario di un decreto di espulsione e dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, emesso dal Questore di Rieti il 18 agosto e rimasto senza seguito.

Dopo l’immediata liberazione disposta dal pubblico ministero di turno, è stato affidato all’Ufficio Immigrazione.

Una pattuglia lo ha accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma, dove saranno completate le procedure per il rimpatrio in Marocco.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’uomo è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile.

IPA