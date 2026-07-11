Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stata disposta la sospensione per 90 giorni della licenza di un bar di Padova a seguito della morte di un cittadino marocchino di 54 anni, coinvolto in una violenta lite avvenuta il 29 giugno scorso. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia, è stato motivato dalla pericolosità del locale, già in passato teatro di episodi di violenza e frequentato da persone con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

La cronaca dei fatti: la lite e il decesso

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo un’attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova. Il Questore Marco Odorisio ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per il pubblico esercizio situato in Cavalcavia Borgomagno.

La sera di lunedì 29 giugno, all’interno del locale, è scoppiata una lite tra due avventori per motivi ritenuti futili, legati a un diverbio durante l’utilizzo delle slot machine e al presunto ammanco di alcune monete. Alla discussione ha preso parte anche il marito della legale rappresentante dell’esercizio. Nel corso della colluttazione, uno dei partecipanti, cittadino straniero di origine marocchina, è caduto a terra urtando la testa su un tavolino. Gli agenti della Polizia, intervenuti sul posto, hanno richiesto l’intervento del 118 e l’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all’Ospedale Civile di Padova. Il 7 luglio, a causa delle complicazioni riportate, il cittadino marocchino è deceduto.

Le indagini e la pericolosità del locale

Gli accertamenti condotti dalla Squadra Mobile e dalla Divisione Polizia Amministrativa hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di segnalare l’episodio alla Procura della Repubblica di Padova per ulteriori approfondimenti sulle responsabilità. Dalle indagini è emerso che la lite sarebbe nata per motivi banali, ma il locale era già noto alle forze dell’ordine per la presenza abituale di soggetti con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Il bar era già stato oggetto di due provvedimenti di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il primo risale a novembre 2020 per una durata iniziale di 15 giorni, poi ridotta a 10 giorni. Il secondo provvedimento è stato adottato a novembre 2021 per 30 giorni. Nonostante queste misure, il locale ha continuato a rappresentare un punto di aggregazione per persone dedite ad attività illecite, contribuendo ad alimentare una diffusa percezione di insicurezza nell’area Borgomagno.

Altri episodi di violenza e il clima di insicurezza

Il bar è stato teatro di diversi episodi di violenza negli ultimi anni. In particolare, il 27 marzo 2022, il personale del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” è intervenuto presso il locale a seguito di una aggressione compiuta con armi improprie nei confronti di alcuni avventori. In quell’occasione, tre persone hanno riportato lesioni tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero e una chiave da meccanico in acciaio, utilizzata come arma, è stata sequestrata.

L’attività istruttoria svolta dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova ha evidenziato come il locale continui a costituire un abituale luogo di aggregazione di soggetti socialmente pericolosi, rappresentando un concreto fattore di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. La gravità dell’episodio culminato con la morte dell’avventore ha ulteriormente aggravato la situazione.

La decisione del Questore

Alla luce della gravità dei fatti accertati, della reiterazione degli episodi di violenza e della persistente frequentazione del locale da parte di persone con precedenti di polizia, il Questore della provincia di Padova ha disposto la sospensione per 90 giorni della licenza. La misura è stata ritenuta necessaria, urgente e proporzionata per ripristinare condizioni di legalità e sicurezza nell’area interessata.

IPA