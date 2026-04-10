Lite in una scuola media di Castelfranco di Sotto a Pisa, studentessa 12enne ferisce compagna con le forbici

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa una studentessa di 12 anni avrebbe ferito una compagna con un paio di forbici. L’episodio si sarebbe verificato nella mattinata del 10 aprile 2026 durante l’ora di educazione fisica. La giovane ferita sarebbe ricoverata in ospedale in condizioni non gravi.

Castelfranco di Sotto, dodicenne ferisce compagna con forbici: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’ANSA, le due minorenni sarebbero state coinvolte in una discussione in palestra degenerata rapidamente.

In base a quanto emerso, una delle due avrebbe invitato la compagna nel bagno della scuola con la scusa di mostrarle qualcosa, per poi colpirla al collo con le forbici.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’aggressione e le eventuali responsabilità.

La vicenda sarebbe stata segnalata anche alle autorità comunali, informate tempestivamente dell’episodio che ha coinvolto due minorenni all’interno dell’istituto.

Le condizioni della giovane ferita

L’ANSA spiega che la ragazza ferita sarebbe stata immediatamente soccorsa dal personale scolastico.

Successivamente sarebbe stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Non sarebbe in pericolo di vita.

Il caso in provincia di Pordenone

Il 10 aprile anche in provincia di Pordenone si sono registrati due casi di violenza tra minori.

Nel comune dell’Azzanese, un ragazzo di 12 anni sarebbe stato aggredito nel giardino di casa da un altro adolescente.

Come riporta Il Gazzettino, si sarebbe trattato di una spedizione punitiva nata per motivi personali, ma la vittima sarebbe stata colpita per errore.

Il giovane sarebbe stato trasportato in ospedale con lesioni giudicate “davvero impressionanti”, come riferito dal primario di Pediatria.

Sempre in provincia di Pordenone, un altro episodio avrebbe coinvolto un tredicenne colpito al volto durante una rissa tra studenti all’interno di un istituto superiore.

Anche in questo caso sarebbe stato necessario il trasferimento in ospedale per le cure.