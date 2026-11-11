Lite nel condominio a Sestri Levante per l'ascensore, arrestato per aver provato ad accoltellare il vicino

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio a Sestri Levante. Il movente sarebbe una lite condominiale. Da quanto ricostruito dagli agenti, nei giorni precedenti l’uomo aveva più volte staccato la corrente per impedire l’uso dell’ascensore che lo infastidiva. All’ennesimo distacco della corrente, un vicino di casa ha ripristinato l’energia scatenando la rabbia dell’uomo, che lo ha prima aggredito a parole e poi colpito con un coltello da cucina. Il settantatreenne è riuscito a proteggersi il petto con le braccia.

Arrestato per tentato omicidio

Una lite in condominio a Sestri Levante finisce in tentato omicidio. Un uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. I Carabinieri intervenuti sul posto hanno ascoltato i testimoni del palazzo e ricostruito una vicenda fatta di "dispetti" all’interno del condominio.

All’ennesima azione dell’uomo, un vicino di casa di 73 anni ha preso una decisione: riattaccare nuovamente la corrente elettrica per l’utilizzo dell’ascensore. Questo però ha scatenato la lite, prima verbale poi fisica.

L’anziano è stato colpito, ma fortunatamente il fendente che era diretto al suo petto è stato deviato dal braccio. La lama di 18 cm, un coltello da cucina, è stata rinvenuta in un armadio nella casa del 54enne.

Il movente

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, giunti sul luogo dell’aggressione, il 54enne era infastidito dal suono dell’ascensore. Da giorni quindi staccava la corrente elettrica per impedirne l’utilizzo.

Quando il 73enne ha preso l’iniziativa di riaccendere l’energia, è iniziata l’aggressione. Mattino Cinque è andato sul posto per cercare di capire quanto fosse fastidioso il suono di questo ascensore, tanto da spingere un uomo ad aggredire un vicino più anziano.

Si tratta di un suono emesso nel momento in cui si schiaccia il pulsante per occupare l’ascensore. Per quanto di volume piuttosto elevato, resta un suono momentaneo.

La testimonianza dei condomini

Le telecamere di Mattino Cinque hanno intervistato altri condomini. La domanda che è stata posta è se questo ascensore sia davvero così fastidioso.

Uno dei condomini ha detto di no. "No, no, non mi dà fastidio", ha dichiarato.