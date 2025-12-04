Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di coltello in riferimento a un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Savona. Il giovane è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria dopo aver ferito un coetaneo durante un alterco nei giardini del Prolungamento a Mare. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di identificare il presunto responsabile.

La ricostruzione dei fatti: accoltellamento dopo un diverbio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei pressi di Piazza Eroe dei Due Mondi, nell’area dei giardini del Prolungamento a Mare di Savona. Nel tardo pomeriggio di domenica, un diverbio tra due giovani, apparentemente scaturito da motivi futili e riconducibile a un precedente episodio avvenuto alcune settimane prima, è degenerato rapidamente. Uno dei due, un ventiquattrenne di origine straniera, avrebbe estratto un coltello e colpito il rivale alla schiena, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni dai sanitari dell’Ospedale San Paolo.

L’intervento della Polizia e le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti immediatamente sul posto, prestando soccorso alla vittima e avviando i primi accertamenti. Nel frattempo, l’aggressore si era già allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi dato il via a un’indagine lampo che ha permesso di ricostruire l’accaduto e di individuare il presunto autore del gesto.

La posizione del giovane e le accuse

Il ventiquattrenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate e porto ingiustificato di coltello. Inoltre, è stato segnalato anche per minacce in relazione a un episodio precedente, risalente allo scorso ottobre. Le autorità hanno sottolineato che la vittima, pur avendo riportato ferite serie, non è mai stata in pericolo di vita.

Nessun collegamento con le “baby gang”

Secondo i primi accertamenti, l’episodio non sarebbe riconducibile al fenomeno delle cosiddette “baby gang” e non presenta legami con altri sporadici episodi di reato che si sono verificati, soprattutto durante l’estate, in altri centri della riviera e nella zona della Darsena. Gli investigatori hanno quindi escluso che si tratti di un caso di criminalità organizzata giovanile.

IPA