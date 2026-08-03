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È scattato un arresto per stalking e grave minaccia a Crema: un uomo di 69 anni è stato fermato dopo aver minacciato la sorella e il cognato con un martello da carpentiere, a seguito di una lite per questioni economiche. L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti del Commissariato locale, con il supporto della Polizia Locale, come comunicato dalle forze dell’ordine.

I fatti: minacce e atti persecutori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo ordinario nel centro cittadino di Crema (Cremona). Gli agenti sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a una situazione di pericolo presso l’abitazione di una coppia.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo, un cittadino italiano di 69 anni già noto alle autorità per precedenti reati contro la persona, la pubblica amministrazione e il patrimonio, si è recato presso la casa della sorella e del cognato. Qui avrebbe minacciato i due familiari impugnando un martello da carpentiere, nel contesto di una discussione legata a motivi economici.

La situazione è rapidamente degenerata, costringendo la vittima a rifugiarsi nell’abitazione e a chiudere la porta a chiave per proteggere sé stessa e la moglie dall’aggressione del congiunto.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli equipaggi delle Volanti del Commissariato di Crema, insieme a un equipaggio della Polizia Locale, sono giunti tempestivamente sul posto. Hanno rintracciato l’uomo e lo hanno bloccato, procedendo al suo arresto per atti persecutori nei confronti dei coniugi. L’arrestato era già destinatario di un “Avviso Orale” emesso dal Questore di Cremona, misura adottata in passato a seguito dei suoi comportamenti illeciti.

La gravità della condotta, caratterizzata da minacce reiterate e dall’uso di un’arma impropria, ha portato gli agenti a procedere immediatamente all’arresto e al trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Cremona, in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P.

Precedenti e motivazioni

L’uomo arrestato risulta già gravato da un procedimento penale per il reato di stalking nei confronti della stessa coppia. Gli episodi persecutori sarebbero stati reiterati nel tempo e riconducibili a un medesimo intento, aggravando così la sua posizione agli occhi delle autorità. Le motivazioni alla base delle minacce sarebbero legate a questioni economiche, come emerso dalle prime ricostruzioni degli investigatori.

Alla luce della pericolosità e della reiterazione delle condotte, la Polizia di Stato ha ritenuto necessario procedere con l’arresto e la traduzione dell’uomo in carcere. Il soggetto rimane ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida che dovrà valutare la sussistenza delle accuse di stalking e minaccia aggravata.

IPA