Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale nella notte tra il 14 e 15 agosto in un’abitazione della zona Posatora ad Ancona. Un giovane italiano di ventisei anni è stato fermato dopo aver aggredito la madre e il compagno di lei, entrambi rimasti feriti, in seguito a una violenta lite domestica. L’episodio è stato segnalato da due chiamate al numero di emergenza 112 e si è concluso con la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per il ragazzo.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da due segnalazioni giunte nella notte tra il 14 e 15 agosto alla Sala Operativa della Questura di Ancona. Le chiamate, effettuate al numero unico di emergenza 112, hanno riferito di una lite domestica degenerata in violenza fisica in un appartamento della zona Posatora.

L’arrivo della Polizia e la scena dell’aggressione

Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti tempestivamente presso l’abitazione indicata. Una volta entrati, sono stati accolti da un uomo in evidente stato di agitazione, che li ha condotti nella stanza dove si stava consumando la violenza. Qui, il giovane di ventisei anni inveiva contro la madre, che giaceva a terra priva di sensi. La donna presentava il volto tumefatto e non rispondeva agli stimoli.

Il tentativo di fermare l’aggressore

Due operatori della Polizia di Stato sono riusciti, non senza difficoltà, ad allontanare il ragazzo dalla madre. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, proferiva frasi sconnesse e si mostrava estremamente aggressivo. Nel frattempo, altri due agenti hanno prestato i primi soccorsi alla donna, richiedendo l’intervento urgente del personale sanitario per le cure necessarie.

La resistenza all’arresto

Quando gli agenti hanno tentato di condurre il giovane all’esterno dell’abitazione per portarlo in Questura, questi ha opposto una decisa resistenza. Ha cercato di divincolarsi, sbracciando e accasciandosi al suolo, tentando anche di colpire con delle gomitate le gambe dei poliziotti. Nonostante ciò, gli operatori sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire sull’auto di servizio, evitando ulteriori conseguenze.

Le condizioni delle vittime e la dinamica della lite

La madre del giovane e il compagno di lei hanno riportato rispettivamente una prognosi di 20 giorni e 10 giorni a causa delle percosse subite. Secondo quanto riferito agli agenti, i comportamenti maltrattanti del ragazzo andavano avanti da tempo. La lite, in questa occasione, sarebbe scoppiata quando la madre aveva chiesto spiegazioni al figlio per il disordine in cucina. Il giovane avrebbe reagito in modo spropositato, colpendo la donna con pugni e schiaffi al volto, strattonandola e facendola cadere a terra. Successivamente, avrebbe aggredito anche il compagno della madre, che cercava di impedirgli la fuga in attesa dell’arrivo della Polizia.

I precedenti dell’arrestato e le decisioni dell’autorità giudiziaria

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro la persona e destinatario di avviso orale da parte del Questore di Ancona, è stato tratto in arresto. Il Pubblico Ministero di turno è stato immediatamente informato della vicenda e ha disposto la traduzione del ragazzo presso il Carcere di Montacuto, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Convalida dell’arresto e custodia cautelare

L’udienza di convalida si è tenuta nella mattinata di lunedì 18 agosto. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e per il giovane è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. L’intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi per le vittime e di assicurare alla giustizia il responsabile di gravi reati familiari.

La vicenda avvenuta ad Ancona rappresenta un esempio di come la sinergia tra cittadini e istituzioni possa contribuire a contrastare efficacemente la violenza in ambito familiare. L’arresto del giovane e la successiva custodia cautelare in carcere testimoniano l’impegno delle autorità nel perseguire con fermezza chi si rende responsabile di reati così gravi.

IPA