Furiosa rissa in un condominio della periferia di Foligno: tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato per rissa aggravata dopo che una discussione per rumori molesti è degenerata in uno scontro fisico. L’episodio, avvenuto pochi giorni fa, è stato ricostruito dagli agenti che hanno identificato i responsabili e trasmesso la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno è scaturito a seguito di accertamenti investigativi avviati dopo una violenta lite tra condomini. I protagonisti della vicenda sono tre uomini di 42 anni, 56 anni e 28 anni, tutti residenti nello stesso stabile situato nella zona periferica della città umbra.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la tensione tra i vicini di casa era già nota alle forze dell’ordine. In passato, infatti, erano stati segnalati diversi episodi di discussioni, sempre rimaste però sul piano verbale. Il motivo del dissidio? Il 42enne, già conosciuto dagli agenti per reati contro il patrimonio e per evasione, lamentava che i suoi due vicini – anch’essi con precedenti per reati contro il patrimonio e, nel caso del 28enne, anche per minacce – erano soliti ascoltare musica ad alto volume o provocare rumori molesti, anche durante la notte.

Dalla lite verbale allo scontro fisico

La situazione è precipitata pochi giorni fa, quando l’ennesima discussione è degenerata. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 42enne avrebbe rivolto insulti ai vicini, innescando una reazione che ha portato i tre uomini a venire alle mani. La rissa è stata breve ma violenta: ad avere la peggio è stato proprio il 42enne, che ha riportato alcune contusioni, fortunatamente giudicate guaribili in pochi giorni.

Le conseguenze e la denuncia

Gli agenti, dopo aver raccolto testimonianze e ricostruito l’accaduto, hanno denunciato tre uomini alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, contestando loro il reato di rissa aggravata. Tutti gli indagati, come previsto dalla legge, devono essere considerati innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

Precedenti e tensioni condominiali

La vicenda mette in luce una situazione di tensione che si protraeva da tempo all’interno del condominio. Il 42enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e evasione, aveva più volte lamentato i comportamenti dei vicini, accusandoli di disturbare la quiete pubblica con musica ad alto volume e rumori molesti. Anche i due vicini, di 56 anni e 28 anni, risultano avere precedenti per reati contro il patrimonio, e il più giovane anche per minacce.

Il ruolo della Polizia e l’importanza della prevenzione

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno hanno sottolineato l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di tensione tra vicini, per prevenire l’escalation di conflitti che possono sfociare in episodi di violenza.

Le indagini e la trasmissione degli atti

Al termine degli accertamenti, la Polizia ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, che ora dovrà valutare le responsabilità dei soggetti coinvolti. La contestazione del reato di rissa aggravata comporta pene più severe rispetto alla semplice lite, in considerazione della partecipazione di più persone e della natura violenta dell’episodio.

La situazione nel quartiere

L’episodio ha destato preoccupazione tra gli altri residenti del condominio e del quartiere, che hanno assistito con apprensione all’arrivo delle forze dell’ordine. Molti hanno espresso il timore che situazioni simili possano ripetersi, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione alle problematiche legate alla convivenza condominiale.

La posizione degli indagati

I tre uomini denunciati, tutti residenti a Foligno, dovranno ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria. La loro posizione sarà valutata nel corso delle indagini e dell’eventuale processo, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

