Episodio di violenza a Padova. Nella serata del 25 settembre, un giovane moldavo di 20 anni è stato identificato come presunto responsabile dell’aggressione ai danni di uno studente italiano di 25 anni, colpito alla testa con un bastone dopo un diverbio per motivi di viabilità. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di avviare le procedure per una misura di prevenzione personale nei confronti dell’indagato.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione del territorio svolte dalle pattuglie della Questura di Padova. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti sono intervenuti in zona Savonarola in seguito a una segnalazione di aggressione in strada.

La ricostruzione dei fatti

La sera del 25 settembre, intorno alle 18.30, una Volante è stata inviata in via San Giovanni da Verdara, di fronte all’ingresso di un Istituto d’Istruzione Superiore, dove era appena avvenuta una violenta aggressione ai danni di uno studente italiano di 25 anni. Sul posto, il personale sanitario del 118 stava già prestando le prime cure al giovane, che presentava una ferita alla tempia.

Prima di essere trasportato in Pronto Soccorso, la vittima ha raccontato agli agenti che pochi minuti prima, mentre si trovava a bordo della propria auto nei pressi di Piazza Mazzini, aveva incrociato un’altra vettura guidata da un uomo sconosciuto. Tra i due sarebbe nato un diverbio per questioni di viabilità.

L’uomo alla guida dell’altra auto avrebbe seguito il giovane fino all’Istituto in via San Giovanni da Verdara. Qui, nei pressi dell’ingresso, sarebbe sceso dal veicolo, avrebbe spintonato lo studente e poi lo avrebbe colpito ripetutamente alla testa con un bastone, provocandogli un profondo taglio alla tempia.

Le indagini e l’identificazione dell’aggressore

Gli agenti intervenuti hanno raccolto le testimonianze di alcune persone presenti, riuscendo così ad acquisire dettagli utili sull’identità dell’aggressore e sull’auto utilizzata per la fuga. Grazie a un’attività investigativa immediata, la Polizia è riuscita a risalire a un cittadino moldavo di 20 anni, residente a Padova, già noto alle forze dell’ordine per un precedente di lesioni risalente a marzo 2025.

La vittima, in sede di querela presentata in Questura, ha fornito ulteriori elementi che hanno permesso di contestualizzare il coinvolgimento del giovane moldavo nella violenta aggressione.

La perquisizione e le accuse

Nella mattinata di sabato 27 settembre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme al personale della Squadra Mobile, hanno eseguito una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova nei confronti del 20enne individuato come autore del fatto.

Al termine delle attività, il giovane è stato condotto in Questura e indagato in stato di libertà per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Si tratta di reati gravi che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbero stati commessi con particolare violenza e determinazione.

Le misure di prevenzione adottate

Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto l’attivazione della Divisione Anticrimine della Questura per l’adozione di una misura di prevenzione personale nei confronti del giovane moldavo. Questa decisione è stata presa alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità sociale dimostrata dall’indagato.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, soprattutto perché avvenuto nei pressi di un istituto scolastico e in orario di uscita degli studenti. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini e dei testimoni, che ha permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di individuare il presunto responsabile.

La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nel garantire la sicurezza sul territorio e nel contrastare ogni forma di violenza e reato, con particolare attenzione alle zone frequentate da giovani e studenti.

Le indagini proseguono

Le indagini sull’accaduto proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per verificare eventuali ulteriori responsabilità. Gli inquirenti stanno valutando anche la posizione del giovane moldavo in relazione ad altri episodi simili avvenuti in passato nella zona.

Nel frattempo, la vittima è stata dimessa dal Pronto Soccorso dopo le cure ricevute, ma dovrà osservare un periodo di riposo per riprendersi dalle lesioni riportate.

IPA