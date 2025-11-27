Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Parma, in via Bassano del Grappa. Un cittadino marocchino è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito il coinquilino, a seguito di una lite scaturita dal tentativo di sottrarre alcune sigarette.

I fatti: lite e tentata aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di martedì 25 novembre, quando gli agenti dell’U.P.G.S.P. della locale Questura sono intervenuti in via Bassano del Grappa, a Parma, dopo una segnalazione relativa a una lite domestica.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, la vittima ha raccontato di aver sorpreso il coinquilino, un cittadino marocchino nato nel 1974, mentre cercava di appropriarsi di alcune sigarette lasciate sul tavolino d’ingresso dell’abitazione. Alla richiesta di restituire quanto sottratto, sarebbe scoppiata una violenta discussione. L’uomo, in preda all’ira, avrebbe iniziato a urlare e a minacciare di morte il coinquilino, arrivando ad afferrarlo per il collo. La situazione è ulteriormente degenerata quando l’aggressore ha impugnato un coltello e una forchetta, tentando di colpire la vittima.

L’intervento decisivo e le conseguenze

L’aggressione non ha avuto conseguenze più gravi grazie al tempestivo intervento del fidanzato della vittima, che è riuscito a disarmare l’uomo e a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato sia il richiedente sia l’aggressore e hanno proceduto con gli accertamenti di rito.

Denuncia e arresto: i provvedimenti a carico dell’aggressore

L’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici della locale Questura per i rilievi fotodattiloscopici e le formalità di rito. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di minacce aggravate. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che il cittadino marocchino era destinatario di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione, con conseguente ripristino dell’ordine stesso, emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo in data 2 ottobre 2025.

L’arresto e la traduzione in carcere

Al termine delle procedure relative all’intervento, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Parma per dare esecuzione al provvedimento restrittivo disposto dall’autorità giudiziaria.

