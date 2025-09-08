Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furiosa lite tra vicini nella frazione Calvo di Ventimiglia: due uomini sono stati denunciati per minacce aggravate dopo che una discussione per un parcheggio è degenerata con l’uso di un coltello e una pistola scacciacani. I fatti sono avvenuti la sera del 05 settembre, quando la Polizia è intervenuta a seguito di una chiamata al 112. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo dagli agenti, che hanno sequestrato le armi e avviato le procedure di legge.

La chiamata al 112 e l’intervento della Polizia

La sera del 05 settembre, una segnalazione al numero di emergenza 112 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine presso la piazzetta della frazione Calvo, nel comune di Ventimiglia. La chiamata riferiva di una lite in corso tra due persone del posto, apparentemente scaturita da una disputa riguardante il parcheggio delle automobili. Gli agenti della volante, giunti tempestivamente sul luogo indicato, hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’accaduto.

La ricostruzione dei fatti: dal diverbio alle minacce con armi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la discussione tra i due uomini, inizialmente di natura verbale, è rapidamente degenerata. Uno dei contendenti, esasperato dalla situazione, ha estratto un coltello da cucina e ha minacciato l’altro. La reazione non si è fatta attendere: il secondo uomo si è diretto nella propria abitazione, situata a breve distanza, e ha recuperato una pistola scacciacani regolarmente detenuta. Affacciatosi dal balcone, ha esploso due colpi in aria, con l’intento di intimidire il rivale.

La presenza di una minore e il sequestro delle armi

L’intera scena si è svolta sotto gli occhi di una minore, circostanza che ha aggravato ulteriormente la posizione dei protagonisti. Gli agenti intervenuti hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rinvenire sia la pistola scacciacani utilizzata per sparare i due colpi, sia un bossolo. Entrambi sono stati sottoposti a sequestro penale. Inoltre, la Polizia ha proceduto al ritiro cautelare di un’altra pistola legalmente detenuta dall’uomo che aveva sparato, insieme alle relative munizioni e al porto d’armi, in vista di una possibile revoca del permesso di detenzione.

Le accuse e le conseguenze per i protagonisti

Entrambi i soggetti coinvolti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per minacce aggravate dai futili motivi e dall’aver agito in presenza di minori. L’uomo che aveva impugnato il coltello è stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Le forze dell’ordine stanno valutando l’applicazione di ulteriori misure di prevenzione nei confronti dei due uomini, alla luce della gravità dei fatti e del potenziale pericolo per la sicurezza pubblica.

IPA