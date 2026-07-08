Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Forte tensione nella serata di domenica 5 luglio a Bologna, dove una lite tra due famiglie per l’utilizzo di una giostrina nel giardino pubblico “Giancarlo Susini” si è trasformata in una grave aggressione a sfondo razzista. Un cittadino tunisino è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate ed evasione, dopo aver colpito un uomo pakistano e la figlia undicenne. L’uomo era già sottoposto alla detenzione domiciliare e ha agito fuori dagli orari consentiti.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella serata di domenica 5 luglio presso il giardino “Giancarlo Susini” in via Zaccherini Alvisi, a Bologna. La segnalazione ha richiesto l’immediato arrivo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che ha prestato soccorso alle persone coinvolte e avviato le indagini raccogliendo testimonianze e prove utili.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la discussione sarebbe nata tra due famiglie per l’utilizzo di una giostrina. La situazione è rapidamente degenerata quando una donna ha rivolto gravi insulti a sfondo razzista alla vittima, un cittadino pakistano nato nel 1977. La donna ha poi contattato telefonicamente il marito, cittadino tunisino classe 1995, che ha raggiunto il parco armato di un coltello.

Minacce, violenza fisica e feriti

Giunto sul posto, il cittadino tunisino avrebbe minacciato di morte il pakistano, colpendolo con un fendente e successivamente con calci e pugni. Nel corso della aggressione è rimasta ferita anche la figlia undicenne della vittima, intervenuta per difendere il padre e successivamente spinta a terra mentre cercava di documentare l’accaduto con il cellulare.

Il cittadino pakistano e la figlia sono stati trasportati al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, dove hanno ricevuto le cure necessarie. L’uomo è stato dimesso con una prognosi di sette giorni, mentre la figlia ha riportato lesioni giudicate guaribili in due giorni.

L’identificazione e il deferimento del presunto autore

Gli operatori del Commissariato Bolognina – Pontevecchio, grazie alla loro esperienza e alla conoscenza del territorio, sono riusciti a identificare e rintracciare il presunto autore nelle ore immediatamente successive ai fatti. L’uomo è stato riconosciuto anche dalla vittima. È emerso che il cittadino tunisino era già sottoposto a detenzione domiciliare con la possibilità di allontanarsi solo in determinate fasce orarie, ma l’aggressione è avvenuta in un orario non consentito.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate e evasione. In seguito a questi fatti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la detenzione in carcere. Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagine preliminare e la responsabilità penale sarà accertata solo con sentenza definitiva.

IPA