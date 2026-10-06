Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due giovani sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare per una aggressione avvenuta lo scorso luglio a Frosinone. La vittima, un giovane straniero, è stata colpita con un guinzaglio e accoltellata alla schiena durante una lite per motivi passionali legati a una ragazza. Gli arresti sono stati disposti dal G.I.P. a seguito delle indagini della Polizia di Stato.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, ma affonda le sue radici nello scorso mese di luglio. In quell’occasione, una violenta aggressione ha coinvolto due giovani residenti in città e un giovane cittadino straniero. La lite, scoppiata per motivi sentimentali legati a una ragazza, è degenerata rapidamente.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima è stata brutalmente assalita: uno degli aggressori l’ha colpita ripetutamente con un guinzaglio per cani, mentre il secondo ha inferto una coltellata alla schiena con un oggetto acuminato. L’attacco ha provocato una grave emorragia al giovane straniero, che è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto.

L’identificazione e le misure cautelari

L’intervento tempestivo della Squadra Volante e della Squadra Mobile ha permesso di chiarire rapidamente la vicenda. Gli agenti hanno effettuato perquisizioni personali e domiciliari, riuscendo così a identificare i due presunti responsabili della aggressione. Sulla base dei gravi indizi raccolti, il Pubblico Ministero ha richiesto l’applicazione di misure cautelari. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi disposto gli arresti domiciliari per uno dei due giovani e l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria per l’altro.

La Squadra Mobile, che ha eseguito l’ordinanza, sta continuando le indagini per accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella aggressione. L’obiettivo è fare piena luce su tutti gli aspetti della vicenda e garantire giustizia alla vittima.

IPA