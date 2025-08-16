Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo armato di coltelli a Vicenza. L’episodio si è verificato in viale Crispi, dove un equipaggio della Squadra Volanti è stato chiamato per sedare una lite degenerata tra due avventori, apparentemente scaturita da motivi legati al gioco delle slot machine.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nel cuore della notte, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine presso un esercizio pubblico di Vicenza. Un uomo, armato di coltello, avrebbe minacciato un altro cliente del locale. Gli agenti della Squadra Volanti sono arrivati rapidamente sul posto, entrando nel bar indicato dalla chiamata d’emergenza.

L’intervento degli agenti e la perquisizione

Una volta all’interno del locale, i presenti hanno subito indicato agli operatori il soggetto segnalato. Si trattava di un cittadino italiano di 51 anni, che è stato immediatamente sottoposto a una perquisizione personale. L’operazione ha dato esito positivo: nella tasca posteriore destra dei pantaloni dell’uomo è stato trovato un coltello a serramanico con manico in legno e lama ricurva in acciaio della lunghezza di 19 cm. Nella tasca anteriore destra è stato rinvenuto un secondo coltellino a serramanico di 13,5 cm, mentre nella tasca laterale è stato scoperto un terzo coltello a serramanico, lungo 15 cm.

Le testimonianze dei presenti e la dinamica della lite

Il cliente che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine ha riconosciuto senza esitazione il 51enne come autore delle minacce subite, dichiarando di essere stato intimidito senza alcun motivo apparente. Altri avventori del locale hanno confermato la versione del richiedente, raccontando di aver assistito a una discussione tra i due uomini, nata per futili motivi e, con ogni probabilità, legata all’utilizzo delle slot machine presenti nel bar.

Le accuse e i provvedimenti adottati

Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno accompagnato il 51enne presso gli uffici della Questura di Vicenza. L’uomo è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici e indagato, in stato di libertà, per i reati di minaccia aggravata e di porto di armi od oggetti atti ad offendere. La misura è stata adottata d’iniziativa dall’Ufficio procedente, come precisato dalla Questura.

Presunzione di innocenza e iter giudiziario

La Questura ha sottolineato che, in base al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna o provvedimenti analoghi. L’indagine proseguirà per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali responsabilità penali a carico dell’indagato.

Il contesto: la sicurezza nei locali pubblici

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei locali pubblici e sulla necessità di prevenire episodi di violenza e minacce che possono scaturire da banali discussioni, spesso alimentate da situazioni di disagio o da comportamenti legati al gioco d’azzardo. Le forze dell’ordine, anche in questa occasione, hanno dimostrato prontezza e professionalità, intervenendo tempestivamente e scongiurando conseguenze più gravi per i presenti.

Conclusioni

Il caso di Vicenza rappresenta un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza della collettività. La rapida segnalazione e l’intervento immediato hanno permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, assicurando il rispetto della legge e la tutela delle persone coinvolte.

IPA