Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione della Squadra Mobile della Questura di Imperia, dove un uomo è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 30 dosi di cocaina pronte per la vendita. L’intervento è avvenuto il 17 agosto 2026, quando la polizia ha notato due persone discutere in strada: una di queste ha tentato la fuga, ma è stata raggiunta e sottoposta a controllo, mentre l’altra è stata denunciata per il porto ingiustificato di un coltello a serramanico.

L’operazione a Imperia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante un normale servizio di controllo del territorio.

Una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Imperia ha notato due uomini intenti a discutere animatamente lungo una via cittadina. Alla vista degli agenti, uno dei due ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato raggiunto dopo pochi metri dagli operatori di polizia.

Il controllo e il rinvenimento della droga

Durante il controllo, gli agenti hanno subito notato un rigonfiamento sospetto all’altezza dei pantaloni dell’uomo fermato. Una perquisizione ha permesso di rinvenire 30 dosi di cocaina, già confezionate in involucri termosaldati e presumibilmente destinate alla vendita al dettaglio.

Oltre alla sostanza stupefacente, è stato trovato anche un bilancino di precisione, strumento comunemente utilizzato per la pesatura delle dosi di droga.

La fuga e l’arresto

L’uomo che aveva tentato la fuga è stato immediatamente bloccato dagli agenti della Squadra Mobile. Dopo il controllo e il rinvenimento della cocaina, è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è svolta in pieno centro cittadino, a conferma dell’attenzione costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga sul territorio.

La posizione dell’altro soggetto

L’altro uomo presente sul posto è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Per questo motivo, è stato denunciato in stato di libertà per il porto ingiustificato di arma bianca, un reato che prevede sanzioni anche in assenza di utilizzo effettivo dell’oggetto.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Il giorno successivo all’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il fermo dell’uomo trovato in possesso della droga e ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Il procedimento penale è tuttora in corso e, come precisato dalle forze dell’ordine, la responsabilità dell’imputato potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione della Squadra Mobile della Questura di Imperia si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio con servizi mirati, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e arginare il fenomeno dello spaccio di droga, che rappresenta una delle principali emergenze sul fronte della criminalità urbana.

IPA