Lite sul treno in stazione a Faenza vicino a Ravenna, minaccia un poliziotto: arrestato, aveva un taglierino
Arrestato dopo una lite su un regionale fermo a Faenza: l’uomo ha minacciato un agente e aveva con sé un taglierino. Sequestrata eroina a una donna.
La lite tra un uomo e una donna, entrambi ubriachi, a bordo di un treno regionale fermo al binario. Poi, in commissariato, il rifiuto di dire chi fosse, la resistenza e le minacce a un agente. Alla stazione di Faenza la Polizia di Stato ha arrestato l’uomo, che nel borsello nascondeva un taglierino lungo 23 centimetri. La donna, che aveva con sé una dose di eroina, è stata denunciata.
- Lite sul treno a Faenza, l’intervento della Polizia
- Il taglierino nel borsello e l’arresto
- La dose di eroina e la denuncia per la donna
Lite sul treno a Faenza, l’intervento della Polizia
Come riporta la Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Faenza erano in stazione per un normale servizio di controllo quando hanno notato i due che litigavano sul convoglio.
Per garantire la sicurezza degli altri passeggeri li hanno fatti scendere e li hanno accompagnati in commissariato per l’identificazione.
Il taglierino nel borsello e l’arresto
Lì entrambi si sono mostrati aggressivi: l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, ha opposto resistenza fisica e ha minacciato un poliziotto.
Nel borsello gli agenti hanno trovato il taglierino, che è stato sequestrato.
È stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, porto di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio.
La dose di eroina e la denuncia per la donna
Nella borsa della donna è stata trovata una dose di eroina, sequestrata, per cui è scattata una sanzione amministrativa.
È stata inoltre multata per ubriachezza e denunciata anche lei per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.