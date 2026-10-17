Lite sul treno in stazione a Faenza vicino a Ravenna, minaccia un poliziotto: arrestato, aveva un taglierino

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La lite tra un uomo e una donna, entrambi ubriachi, a bordo di un treno regionale fermo al binario. Poi, in commissariato, il rifiuto di dire chi fosse, la resistenza e le minacce a un agente. Alla stazione di Faenza la Polizia di Stato ha arrestato l’uomo, che nel borsello nascondeva un taglierino lungo 23 centimetri. La donna, che aveva con sé una dose di eroina, è stata denunciata.

Lite sul treno a Faenza, l’intervento della Polizia

Come riporta la Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Faenza erano in stazione per un normale servizio di controllo quando hanno notato i due che litigavano sul convoglio.

Per garantire la sicurezza degli altri passeggeri li hanno fatti scendere e li hanno accompagnati in commissariato per l’identificazione.

Il taglierino nel borsello e l’arresto

Lì entrambi si sono mostrati aggressivi: l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, ha opposto resistenza fisica e ha minacciato un poliziotto.

Nel borsello gli agenti hanno trovato il taglierino, che è stato sequestrato.

È stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, porto di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio.

La dose di eroina e la denuncia per la donna

Nella borsa della donna è stata trovata una dose di eroina, sequestrata, per cui è scattata una sanzione amministrativa.

È stata inoltre multata per ubriachezza e denunciata anche lei per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

IPA