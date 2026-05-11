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Eseguito un arresto ad Alessandria per detenzione abusiva di armi da fuoco. Un cittadino italiano di 50 anni è stato fermato dopo essere stato identificato come autore di una minaccia con pistola al termine di una lite tra automobilisti nei pressi di un ristorante. L’operazione è stata condotta a seguito di una segnalazione e ha portato al sequestro di diverse armi e munizioni.

Le indagini dopo la segnalazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la sala operativa della Questura di Alessandria ha ricevuto una segnalazione riguardante una lite verbale tra automobilisti. L’episodio si è verificato nei pressi di un ristorante e, secondo quanto riferito, uno dei contendenti avrebbe minacciato l’altro con una pistola. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti tempestivamente per raccogliere le prime informazioni utili all’identificazione del presunto possessore dell’arma.

L’identificazione e la perquisizione

Le indagini della Squadra Mobile si sono concentrate sull’accertamento dell’identità dell’uomo segnalato. Una volta raccolti gli elementi necessari, i poliziotti hanno proceduto con una perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione del sospettato. Durante il controllo, è stata rinvenuta una pistola Beretta calibro 22, risultata rubata nel 2021 al legittimo proprietario. Oltre a questa arma, gli agenti hanno trovato una carabina ad aria compressa di libera vendita che, dopo una verifica, è risultata modificata per aumentarne la capacità offensiva, superando di molto i limiti previsti dalla legge.

Il sequestro di armi e munizioni

Nel corso della perquisizione, la polizia ha sequestrato anche centinaia di proiettili e due ulteriori armi ad aria compressa: una pistola modello Glock e un’altra carabina, entrambe prive del tappo rosso obbligatorio. Su queste ultime sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne la regolarità e la potenziale pericolosità. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per le successive indagini.

L’arresto e le accuse

L’uomo, che già risultava avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato deferito per minaccia aggravata e ricettazione. Contestualmente, è stato tratto in arresto per il possesso delle armi rinvenute durante la perquisizione. Le autorità hanno sottolineato che le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

IPA