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È stato indagato un camionista romeno di 35 anni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce a seguito di un alterco avvenuto in un parcheggio per mezzi pesanti a Lodi. L’uomo, fermato dagli agenti delle Volanti della Questura, è stato trovato in possesso di un coltello dopo la segnalazione di una lite tra colleghi.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. La segnalazione riguardava un acceso alterco tra due camionisti in un parcheggio per automezzi pesanti situato sulla SS9, in località Cascina Carazzina, a Lodi. Uno dei due uomini risultava armato di coltello, circostanza che ha reso necessario l’immediato intervento delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La ricostruzione dei fatti

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatto con il richiedente, uno dei due camionisti coinvolti nella lite. Secondo quanto riferito, il diverbio sarebbe nato per motivi di poco conto. La situazione sarebbe però degenerata quando uno dei camionisti, dopo essere stato invitato dal collega ad abbassare la voce, avrebbe reagito in modo minaccioso. L’uomo avrebbe infatti intimato all’altro di allontanarsi, mostrando un grosso coltello e accompagnando le parole con gesti inequivocabili che lasciavano intendere intenzioni aggressive.

L’identificazione e la perquisizione

Gli agenti hanno quindi identificato il secondo camionista, un cittadino romeno di 35 anni. L’uomo, che emanava un forte odore di alcol, si è mostrato reticente e ha fornito spiegazioni contraddittorie sull’accaduto. Considerata la situazione, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione personale e del camion utilizzato dal sospettato. Durante il controllo, sotto il letto della cabina, è stato rinvenuto e sequestrato un coltello dalla lunghezza complessiva di 30 cm, con una lama di 16,5 cm e un manico di 13,5 cm.

Le accuse e i provvedimenti

Alla luce degli elementi raccolti, il camionista è stato indagato in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce. Il coltello è stato sequestrato dagli agenti come prova dell’accaduto. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte regolarmente dalla Questura di Lodi per garantire la sicurezza pubblica e prevenire episodi di violenza.

IPA