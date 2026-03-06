Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per lesioni personali aggravate a Viterbo, dove una lite tra coinquilini è sfociata in un’aggressione con coltello. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel centro cittadino, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire a seguito di una segnalazione al 112 N.U.E.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Questura di Viterbo ha agito nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati. L’attenzione degli agenti si è concentrata su una lite in corso all’interno di un appartamento situato in una via del centro cittadino.

Gli operatori della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunti tempestivamente sul posto, dove hanno individuato i due soggetti coinvolti sul ballatoio dello stabile. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono apparsi in evidente stato di agitazione e confusione, con andatura barcollante e alito vinoso.

Dalla prima ricostruzione effettuata dagli agenti, è emerso che i due uomini erano coinquilini. Uno di loro, rientrato poco prima nell’abitazione, ha preteso del denaro dall’altro. Al rifiuto, la situazione è degenerata: l’uomo ha aggredito il coinquilino, colpendolo con un coltello alla natica destra.

L’intervento dei soccorsi e le conseguenze

Immediatamente dopo l’accaduto, è stato richiesto l’intervento del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e del 118. I sanitari, riscontrata la ferita riportata dalla vittima, hanno disposto il trasporto presso l’Ospedale “Santa Rosa” per le cure necessarie.

Le misure adottate dalle autorità

Al termine degli accertamenti di rito, l’autore dell’aggressione è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate. Inoltre, il Questore di Viterbo ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale.

