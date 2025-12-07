Lite tra Elon Musk e Ue, lui cancella l'account X della Commissione e l'Unione replica: "Nessun uso scorretto"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Non finiscono le tensioni tra Elon Musk e l’Unione Europea. Dopo aver ricevuto una multa per X, l’imprenditore ha cancellato l’account pubblicitario della Commissione europea. L’Ue però ha chiarito: “Nessun uso scorretto della piattaforma”. Ieri, il patron di Tesla aveva detto che l’Ue “andrebbe abolita”.

La replica dell’Ue a Musk

La Commissione europea ha replicato a X dopo che la piattaforma di Elon Musk ha deciso di chiudere il suo account pubblicitario accusandola di aver pubblicato contenuti in modo scorretto.

“La Commissione europea utilizza sempre tutte le piattaforme di social media in buona fede” e si limita a “impiegare gli strumenti messi a disposizione” dalle stesse piattaforme per gli account aziendali, come nel caso dello strumento “Post Composer” su X, ha chiarito un portavoce dell’esecutivo Ue.

La sede della Commissione Europea

Bruxelles ha inoltre ricordato di aver sospeso nell’ottobre 2023 ogni forma di pubblicità o servizio a pagamento su X, evidenziando che lo stop “è ancora valido”.

La chiusura dell’account X della Commissione europea

Il responsabile della strategia di X, Nikita Bier, ha spiegato che il profilo della Commissione europea è stato chiuso perché “avete effettuato l’accesso al vostro account pubblicitario inattivo per sfruttare un exploit nel nostro Ad Composer, per pubblicare un link che inganna gli utenti facendogli credere che si tratti di un video e per aumentarne artificialmente la portata”.

“Come forse saprete, X ritiene che tutti debbano avere pari voce sulla nostra piattaforma. Tuttavia, sembra che voi riteniate che le regole non debbano applicarsi al vostro account. Il vostro account pubblicitario è stato chiuso”, ha aggiunto.

La multa dell’Ue a X

La decisione di X sembra un modo per vendicarsi della multa di 120 milioni di euro comminata dalla Commissione per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti nella legge europea sui servizi digitali (Dsa).

Il procedimento era iniziato il 18 dicembre 2023 e mirava ad appurare se X, rilevata da Elon Musk nel 2022 quando si chiamava ancora Twitter, avesse violato il Dsa.

Il 5 dicembre 2025 è arrivata la decisione della Commissione sulla multa a causa di violazioni di X che includono il design ingannevole della spunta blu, la mancanza di trasparenza dell’archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici per i ricercatori.

Dopo aver ricevuto la notizia della multa, Elon Musk ha attaccato l’Unione europea proprio con un post su X in cui ha scritto: “L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini”.