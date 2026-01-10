Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Futili motivi legati all’uso del cellulare hanno portato all’arresto di un cittadino italiano di origini dominicane, residente a Romano d’Ezzelino, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, classe ’92, è stato fermato nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 2026 dagli agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa dopo aver aggredito la compagna alla presenza dei figli minori.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza 113 poco dopo la mezzanotte del 9 gennaio 2026. La segnalazione, proveniente da Romano d’Ezzelino, riferiva di una lite violenta in corso tra un uomo e la sua fidanzata, con la presenza dei figli minori.

Gli agenti del Nucleo “Volanti” del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione. Alla vista delle forze dell’ordine, il soggetto ha reagito con ostilità, sostenendo che si trattasse di una questione privata e contestando la presenza degli agenti nella propria abitazione. Solo dopo un intervento mirato, gli operatori sono riusciti a riportare la calma e a identificare compiutamente l’uomo.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’aggressione si è consumata per motivi banali legati all’utilizzo del telefono cellulare della donna. L’uomo avrebbe colpito ripetutamente la compagna al volto e al corpo, il tutto davanti ai figli minori. Durante l’episodio, avrebbe anche minacciato la donna impugnando prima un coltello da cucina e poi un taglierino, aggravando ulteriormente la gravità della situazione.

Le condizioni della vittima

La vittima, visibilmente scossa e impaurita, presentava ecchimosi evidenti su volto e braccia. È stata immediatamente soccorsa dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano, dove le sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Le testimonianze raccolte dagli agenti hanno permesso di ricostruire un quadro di vessazioni che si protraevano da circa un anno, con almeno un precedente episodio di percosse mai denunciato dalla donna.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e condotto presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa. Successivamente, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

