Lite tra fratelli a Riposto, lo insegue e lo uccide a colpi di mannaia sul lungomare: altri due feriti

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Tragedia a Riposto, località marittima sulla costa Ionica di Catania. Nel corso di una violenta lite tra fratelli, un uomo è stato ucciso a colpi di mannaia. La vittima, 61 anni, sarebbe stata colpita mentre tentava di fuggire sul lungomare. Due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l’aggressore, arrestato per omicidio volontario dai Carabinieri. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Catania.

Tragica lite tra fratelli

Sono Lino e Giovanni Guarrera, 61 e 63 anni, gli uomini coinvolti nell’omicidio verificatosi a Riposto nella mattina di sabato 11 luglio.

I due fratelli gestivano assieme una rivendita di pesce sul lungomare Pantano del piccolo comune in provincia di Catania.

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Stando a quanto emerso dalle prime informazioni raccolte dagli inquirenti, tra i due vi erano contrasti pregressi.

In mattinata è scoppiata l’ennesima discussione, degenerata ben presto in una lite violenta, sfociata infine in omicidio.

L’omicidio sul lungomare di Riposto

Nel corso dell’alterco, il fratello maggiore Giovanni avrebbe preso una mannaia dalla cucina, scagliandosi contro Lino.

Il minore dei fratelli, già ferito, ha tentato di sottrarsi a ulteriori colpi iniziando a correre sul lungomare, a quell’ora già popolato da passanti e bagnanti.

L’aggressore è tuttavia riuscito a raggiungere la vittima e lo ha nuovamente colpito con la mannaia. Le ferite sono state letali, Lino Guarrera è morto in seguito al trasferimento in ospedale.

L’uomo arrestato per omicidio

Nella lite sono rimaste coinvolte altre persone, che si trovavano sul lungomare e hanno assistito alla violenta aggressione per strada.

Due passanti sono intervenuti per cercare di fermare e disarmare l’aggressore e, nel farlo, sono stati feriti a loro volta.

Poco dopo il controllo della situazione è stato assunto dai carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre giunti sul luogo.

Giovanni Guarrera, fratello della vittima, è stato bloccato dagli agenti e arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

L’uomo è stato in seguito trasferito in caserma dove, a seguito dell’apertura di un’indagine da parte della Procura, si attende l’arrivo del sostituto procuratore di turno di Catania.