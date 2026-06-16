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È scattato un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi a Ponte Buggianese (Pistoia). L’operazione è stata condotta dopo una segnalazione di lite familiare, che ha portato alla scoperta di droga e armi detenute illegalmente.

L’intervento degli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel Comune di Ponte Buggianese, dove gli agenti del Commissariato di Pescia sono intervenuti a seguito di una chiamata che segnalava una lite domestica.

Gli operatori della Polizia sono giunti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a una lite in un’abitazione privata. La discussione, di natura esclusivamente verbale, ha coinvolto una donna e suo fratello. Solo la donna risultava residente nell’appartamento, mentre il fratello, apparso particolarmente nervoso e insofferente alla presenza delle forze dell’ordine, ha insospettito gli agenti.

Le indagini e la perquisizione

L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha spinto i poliziotti a procedere con ulteriori accertamenti, tra cui una perquisizione personale e veicolare. Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto pochi grammi di hashish occultati dal soggetto. Inoltre, all’interno dell’automobile sono stati trovati materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, sostanza da taglio destinata ad altre tipologie di stupefacenti, un tirapugni, alcuni coltelli e cinque pistole scacciacani e ad aria compressa prive del tappo rosso, elemento che le rende potenzialmente pericolose e facilmente confondibili con armi vere.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Dopo l’arresto, il soggetto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In seguito all’udienza di convalida, il provvedimento di polizia è stato confermato e nei confronti dell’arrestato è stata disposta la misura cautelare in carcere.

IPA