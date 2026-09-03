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Un 18enne è stato ferito con un’arma da taglio durante una lite tra giovani avvenuta nella notte nei pressi dell’area verde di via Jesi, a Perugia. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, la vittima è stata colpita più volte da un coetaneo che lo ha inseguito dopo uno scontro tra gruppi. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.

Lite violenta a Perugia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte a Perugia, in via Jesi, dove numerose segnalazioni al Numero Unico di Emergenza hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per una lite tra giovani.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura sono arrivati rapidamente sul posto, trovando la vittima, un ragazzo di 18 anni, che presentava alcune ferite compatibili con l’uso di un’arma da taglio. Il giovane ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito da un altro ragazzo che, armato di un piccolo coltello, lo ha colpito più volte, ferendolo al polpaccio sinistro e alla schiena.

La dinamica della lite

Dalla ricostruzione dei fatti, poco prima dell’aggressione si sarebbe verificato uno scontro tra due gruppi di giovani. La vittima, insieme ad alcuni amici, avrebbe cercato di allontanarsi dalla zona, ma uno dei partecipanti alla lite lo avrebbe inseguito e, una volta raggiunto, lo avrebbe colpito con il coltello.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato presso il locale nosocomio. Le lesioni personali riportate sono state giudicate guaribili in 10 giorni, secondo quanto comunicato dai sanitari.

Le indagini in corso

La Squadra Mobile della Questura di Perugia ha avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e per identificare i responsabili dell’aggressione.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

IPA