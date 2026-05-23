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Eseguito un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Cremona. Una cittadina rumena di 35 anni è stata fermata dopo aver aggredito due agenti intervenuti per sedare una lite in un’abitazione nei pressi del centro cittadino. La donna, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, avrebbe agito in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Intervento delle Volanti nella notte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la notte appena trascorsa. Due equipaggi delle Volanti della Questura di Cremona sono stati chiamati a intervenire in un’abitazione situata vicino al centro cittadino, dopo la segnalazione di una lite violenta in corso tra coinquilini.

All’arrivo degli agenti, un uomo presente nell’appartamento ha riferito di essere stato aggredito dalla coinquilina, che appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente a causa dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. La donna, di origine rumena e con diversi precedenti penali per reati contro la persona e la pubblica amministrazione, ha assunto subito un atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti.

Feriti due poliziotti durante l’arresto

Nel tentativo di riportare la calma, la donna ha colpito uno degli agenti con un pugno al petto e ha spinto un altro poliziotto contro il muro, provocandogli un’abrasione all’avambraccio e una contusione alla spalla. Nonostante i tentativi degli agenti di contenerla, la cittadina rumena ha continuato a minacciare i poliziotti con frasi offensive e intimidatorie.

Vista la situazione, gli operatori hanno dovuto calibrare con attenzione l’azione di contenimento per immobilizzare la donna, che è stata poi accompagnata in Questura. Anche una volta giunta negli uffici della Polizia, la donna ha mantenuto un comportamento violento, tentando persino di mordere uno degli agenti presenti.

Arresto e misure di prevenzione

Alla luce dei fatti, la cittadina rumena è stata arrestata in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Considerati i numerosi precedenti penali a suo carico, il Questore ha disposto nei suoi confronti anche la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

ANSA