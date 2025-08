Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti a Carpi, dove sono stati fermati cittadini italiani e stranieri per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, evasione e furto aggravato. Gli episodi si sono verificati tra il pomeriggio del 1° agosto e la mattinata del 2 agosto 2025, in seguito a segnalazioni di liti e furti in abitazioni e circoli sportivi della città. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Modena, che ha disposto misure restrittive per gli indagati.

Operazione della Polizia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi sono intervenuti in due distinti episodi che hanno richiesto un pronto intervento e una rapida attività investigativa. Le operazioni hanno coinvolto sia cittadini italiani che stranieri, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri e la collaborazione delle autorità giudiziarie di Modena.

Lite tra conviventi degenera: agenti aggrediti e feriti

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio del 1° agosto, quando una chiamata al numero di emergenza 112NUE ha segnalato una violenta lite tra persone conviventi in un’abitazione di Carpi. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato due uomini – un cittadino italiano di 46 anni e un cittadino brasiliano di 57 anni – in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di alcolici. Fin dal loro arrivo, i poliziotti sono stati accolti da un atteggiamento ostile: i due uomini hanno inveito e minacciato gli operatori, rifiutando ogni tentativo di mediazione.

La situazione è rapidamente degenerata quando i due indagati hanno scagliato contro gli agenti alcune bottiglie di vetro e un pesante tavolo in ferro e ceramica, colpendoli e mettendo a rischio la loro incolumità. Solo grazie all’intervento congiunto di una pattuglia dei Carabinieri, i poliziotti sono riusciti a bloccare definitivamente i due aggressori.

Danneggiamento dell’auto di servizio e ferite agli agenti

Durante il trasferimento verso il Commissariato, il cittadino italiano di 46 anni ha ulteriormente aggravato la sua posizione, infrangendo con un calcio il finestrino dell’auto di servizio della Polizia. Gli agenti coinvolti nell’operazione sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, dove hanno ricevuto una prognosi di dieci giorni per le lesioni riportate durante l’intervento.

Le decisioni del Tribunale: misure cautelari per gli indagati

Il giorno successivo, nella mattinata di sabato 2 agosto 2025, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Modena. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato la legittimità dell’operato delle forze dell’ordine e ha disposto misure cautelari differenziate per i due uomini: per il cittadino italiano è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Modena, mentre per il cittadino brasiliano è stato stabilito il divieto di allontanamento dalla propria abitazione nelle ore serali, con obbligo di dimora nel comune di Carpi.

Furto di bicicletta e evasione: arrestato un 28enne

Nella stessa mattinata, la Polizia di Stato di Carpi ha portato a termine un’altra operazione che ha condotto all’arresto di un cittadino italiano di 28 anni, accusato di evasione e furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti presso un noto circolo sportivo della città dopo la segnalazione di un furto di bicicletta. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, la Polizia ha rapidamente identificato il responsabile: si trattava di un uomo già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

L’indagato, dopo essersi introdotto nella struttura, aveva prelevato una bicicletta da una rastrelliera e si era allontanato velocemente. Rintracciato poco dopo dagli agenti, il 28enne ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver rivenduto la bicicletta a un passante subito dopo il furto.

Ricettazione e restituzione della bicicletta

L’acquirente della bicicletta rubata è stato denunciato per ricettazione, mentre il velocipede è stato restituito alla legittima proprietaria. L’operazione ha permesso di chiudere rapidamente il cerchio intorno all’episodio di furto, assicurando alla giustizia sia l’autore materiale che il ricettatore.

Arresto convalidato e aggravamento della misura

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto del 28enne e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Successivamente, il Magistrato di Sorveglianza ha deciso per l’aggravamento della misura alternativa, ordinando la traduzione in carcere dell’indagato.

Un bilancio di sicurezza e prevenzione

Le operazioni condotte dalla Polizia di Stato di Carpi nelle giornate del 1° e 2 agosto testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare i reati che minacciano la tranquillità pubblica. Gli arresti e le misure cautelari adottate rappresentano un segnale forte nella lotta contro la violenza, la resistenza alle autorità e i furti che colpiscono la comunità.

La collaborazione tra Polizia, Carabinieri e autorità giudiziarie di Modena si è rivelata fondamentale per la rapida risoluzione dei casi e per l’applicazione di provvedimenti adeguati nei confronti degli indagati. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per prevenire il ripetersi di simili episodi.

IPA