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Eseguito un arresto per tentato omicidio pluriaggravato presso una comunità di accoglienza in Strada Contrada Vendri a Verona. Un giovane di 25 anni, originario di Venezia e ospite della struttura, è stato fermato dopo aver aggredito con un coltello un altro ragazzo, al culmine di una lite per motivi legati alla convivenza.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato poco prima delle 18:00, quando una segnalazione ha riferito di un accoltellamento all’interno della comunità. Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il presunto aggressore a breve distanza dalla struttura, con evidenti tracce di sangue sugli abiti e sulle scarpe.

Dalle testimonianze raccolte dagli operatori, è emerso che la violenta aggressione sarebbe nata da contrasti sorti la mattina stessa tra i due giovani, per motivi ritenuti futili e legati alla convivenza. Nel corso di una riunione convocata dagli operatori della comunità per chiarire la situazione, il 25enne avrebbe estratto un coltello da cucina, precedentemente sottratto e nascosto, tentando più volte di colpire al petto l’altro ospite. La vittima, fortunatamente, è riuscita a proteggersi parando i fendenti con il braccio.

L’intervento degli operatori e la messa in sicurezza

Determinante è stato il tempestivo intervento degli altri presenti e degli operatori della struttura, che sono riusciti a bloccare l’aggressore e a mettere in sicurezza l’arma, in attesa dell’arrivo della Polizia. Il coltello utilizzato, con una lama di circa 20 centimetri, è stato sequestrato insieme agli indumenti sporchi di sangue.

La vittima dell’aggressione è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le ferite riportate all’avambraccio hanno richiesto l’applicazione di punti di sutura e ulteriori accertamenti sanitari, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine degli accertamenti, il giovane veneziano è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato e condotto presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.

Le indagini e il contesto

L’episodio ha scosso la comunità di accoglienza di Strada Contrada Vendri (Verona), dove la convivenza tra giovani con storie difficili può talvolta sfociare in tensioni. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra operatori e istituzioni per prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza all’interno delle strutture.

IPA