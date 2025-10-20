Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per porto illegale di arma clandestina e ricettazione a Latina. Un giovane di 27 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura, dopo che era stato sorpreso a fronteggiare il padre armato di pistola modificata.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono partite in seguito a un intervento avvenuto l’11 giugno 2025 nei pressi delle cosiddette case Arlecchino di Latina. Una donna, testimone oculare, aveva segnalato al numero di emergenza 112 una lite particolarmente accesa tra padre e figlio. Secondo la ricostruzione, il giovane era armato di pistola mentre il padre impugnava una sciabola.

La perquisizione e il ritrovamento dell’arma

Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti tempestivamente, effettuando una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, situata proprio nelle case Arlecchino. Durante il controllo, nascosta tra i panni sporchi nella lavatrice del bagno, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica a salve, la cui canna era stata modificata. L’arma, sottoposta a consulenza balistica, si è rivelata perfettamente funzionante e in grado di sparare cartucce comuni da sparo calibro 7,65 mm.

Le accuse e la misura cautelare

La pistola, priva di matricola e illegalmente fabbricata, è stata classificata come arma clandestina. Alla luce di questi elementi, il G.I.P. ha riconosciuto gravi indizi dei reati di ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, disponendo la custodia cautelare in carcere per il 27enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di armi e stupefacenti.

Ulteriori sequestri e segnalazioni

Nel corso della stessa perquisizione, la Polizia ha sequestrato anche un proiettile verosimilmente per arma da guerra, alcuni grammi di marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione. Per questi ultimi ritrovamenti, il giovane è stato deferito per violazione della normativa sulle armi e segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti ad uso personale.

