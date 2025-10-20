Lite tra padre e figlio a Latina: 27enne nascondeva una pistola nella lavatrice, cosa aveva fatto poco prima
Arrestato un 27enne a Latina dopo una lite armata col padre: sequestrate armi clandestine e droga. Indagini ancora in corso.
Un arresto per porto illegale di arma clandestina e ricettazione a Latina. Un giovane di 27 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura, dopo che era stato sorpreso a fronteggiare il padre armato di pistola modificata.
Le indagini e l’intervento della Polizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono partite in seguito a un intervento avvenuto l’11 giugno 2025 nei pressi delle cosiddette case Arlecchino di Latina. Una donna, testimone oculare, aveva segnalato al numero di emergenza 112 una lite particolarmente accesa tra padre e figlio. Secondo la ricostruzione, il giovane era armato di pistola mentre il padre impugnava una sciabola.
La perquisizione e il ritrovamento dell’arma
Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti tempestivamente, effettuando una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, situata proprio nelle case Arlecchino. Durante il controllo, nascosta tra i panni sporchi nella lavatrice del bagno, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica a salve, la cui canna era stata modificata. L’arma, sottoposta a consulenza balistica, si è rivelata perfettamente funzionante e in grado di sparare cartucce comuni da sparo calibro 7,65 mm.
Le accuse e la misura cautelare
La pistola, priva di matricola e illegalmente fabbricata, è stata classificata come arma clandestina. Alla luce di questi elementi, il G.I.P. ha riconosciuto gravi indizi dei reati di ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, disponendo la custodia cautelare in carcere per il 27enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di armi e stupefacenti.
Ulteriori sequestri e segnalazioni
Nel corso della stessa perquisizione, la Polizia ha sequestrato anche un proiettile verosimilmente per arma da guerra, alcuni grammi di marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione. Per questi ultimi ritrovamenti, il giovane è stato deferito per violazione della normativa sulle armi e segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti ad uso personale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.