Lite tra Pierluigi Diaco e Valeria Marini a BellaMa, "rapporto contrattuale finito" e scontro in diretta

Durante l’ultima puntata di BellaMa, il format televisivo guidato da Pierluigi Diaco su Rai 2, è andato in scena un duro scontro tra il conduttore e Valeria Marini. Durante il fuori programma Diaco ha annunciato la chiusura della rubrica La posta stellare curata dalla showgirl, che si è subito mostrata risentita per la decisione: “Lo hai deciso tu, la vedrete sui miei canali social”. Diaco ha tentato di spiegare: “Il nostro rapporto contrattuale era finito”, ma Marini ha continuato dando appuntamento sui suoi social. Il video è diventato virale in pochi minuti.

Lo scontro tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco

Come previsto, quanto accaduto negli studi di BellaMa è passato per le mani di Striscia La Notizia ed è diventato subito virale. Quanto accaduto l’8 dicembre su Rai 2 ha sorpreso il pubblico, trattandosi di un fuori programma inaspettato.

Durante la puntata Pierluigi Diaco ha annunciato la chiusura della rubrica La posta stellare di Valeria Marini. “Lunedì prossimo sarà l’ultima puntata”. La risposta della showgirl non si è fatta attendere.

“Lo hai deciso tu… la vedrete sui miei canali social”, ha prontamente replicato Marini, che ha continuato: “Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi vedrete sui miei social e poi farò un’altra cosa”.

La tensione è stata immediata. Tra i due sono volati sorrisi di circostanza e reciproche rivendicazioni, specialmente a seguito della risposta di Pierluigi Diaco.

La replica sul “rapporto contrattuale finito”

Nell’immediato, Pierluigi Diaco ha risposto alle rimostranze della showgirl con un sorriso, poi ha replicato: “Valeria, il nostro rapporto contrattuale era finito” e ha aggiunto: “Non vorrei fare polemiche in giorni come questo, è inelegante“.

“Non ho mai fatto mezza polemica”, ha continuato Valeria Marini. La regia ha poi mandato in onda la pubblicità e, in quel momento, probabilmente le due parti si sono chiarite.

Il chiarimento dopo la lite

Come ricostruisce anche Fanpage, dopo il siparietto tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco si sono distesi gli animi. Diaco ha dunque ripreso il discorso e ha detto alla collega: “Io ti auguro il meglio, la prossima settimana sarai con noi, se lo vorrai, per l’ultima puntata de La posta stellare“.

Marini ha risposto: “Possiamo anche fare un’altra cosa se vuoi, al posto de La posta stellare“. La stessa showgirl, infine, ha cauterizzato la frattura: “È il bello della diretta. È il bello delle persone che si vogliono bene. Lo dico seriamente, io sono molto felice di essere qui”.

Nel mese di aprile è andato in onda un altro scontro in diretta: Valeria Marini ha avuto un duro battibecco con la madre Gianna Orrù durante una puntata di Domenica In. La donna ha accusato la figlia di portare “sui giornali o in televisione” le “cose private”. “Le cose private non vengono messe in piazza, le ha sbandierate ovunque“, ha detto la donna.