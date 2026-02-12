Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fucilate dopo un alterco e un arresto per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma comune da sparo: è il riassunto di un episodio avvenuto tra domenica e lunedì a Catania. Un giovane di 27 anni, già agli arresti domiciliari, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver sparato e ferito un uomo al termine di una lite nel quartiere Villaggio Dusmet. L’indagato è stato condotto in carcere, mentre la vittima è stata operata per gravi lesioni.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica, quando un alterco tra due uomini residenti a breve distanza nella zona di Villaggio Dusmet è degenerato in violenza armata. Il ventisettenne, sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe esploso un colpo di fucile verso l’abitazione di un parente della vittima, colpendo una parete e provocando un foro.

La reazione e il secondo sparo

La situazione è precipitata quando la persona offesa, dopo aver visto il danno, si è recata minacciosamente verso l’abitazione da cui riteneva provenisse il colpo. Prima che la vittima raggiungesse la scalinata che conduceva all’appartamento del ventisettenne, quest’ultimo ha sparato nuovamente, colpendo l’uomo a una gamba.

Le condizioni della vittima

La vittima, ferita all’arto inferiore, si è recata autonomamente presso l’ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa delle gravi lesioni riportate. Le condizioni dell’uomo hanno richiesto cure immediate e un’operazione per contenere i danni causati dal colpo d’arma da fuoco.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti inizialmente gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno raccolto le prime testimonianze e si sono diretti presso l’abitazione dell’indagato. Successivamente, la Squadra Mobile ha avviato ulteriori indagini, effettuando sopralluoghi e ascoltando le persone coinvolte per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Il ritrovamento dell’arma

Durante le indagini, gli investigatori sono riusciti a individuare il luogo in cui era stato occultato il fucile utilizzato per gli spari. L’arma è stata rinvenuta nascosta in una mansarda dell’abitazione del ventisettenne, celata da una botola, a conferma dei sospetti degli inquirenti sulla responsabilità dell’indagato.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e, dopo le formalità di rito, trasferito presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le accuse a suo carico sono di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma comune da sparo.

