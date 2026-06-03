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Un arresto e una sospensione dell’attività commerciale per 60 giorni, questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta domenica scorsa in un bar della zona Portello di Padova. Un cittadino brasiliano di 39 anni è stato arrestato dopo aver staccato a morsi una parte dell’orecchio a un avventore padovano di 53 anni. Il locale, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi e frequentazioni sospette, è stato chiuso su disposizione del Questore, per motivi di sicurezza pubblica.

L’intervento a Padova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica scorsa, quando una chiamata al numero di emergenza 113 ha segnalato una violenta lite nei pressi di un bar situato tra via del Portello e via Ognissanti, nel quartiere Portello di Padova.

Secondo la ricostruzione degli agenti, la situazione è precipitata rapidamente. Un uomo brasiliano di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro la persona e il patrimonio, dopo essere stato insultato da un cliente padovano di 53 anni, ha reagito in modo aggressivo. Dopo aver inveito contro alcuni avventori, ha rovesciato tavolini e fatto cadere bicchieri e bevande, creando panico tra i presenti.

La tensione è sfociata in una colluttazione fisica tra i due uomini. Durante la lotta, entrambi sono finiti a terra e il cittadino brasiliano ha morso brutalmente l’orecchio destro dell’altro, provocando il distacco di una porzione del padiglione auricolare. La vittima, sanguinante e in stato di shock, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso.

L’intervento delle forze dell’ordine

Le Volanti della Questura di Padova sono intervenute tempestivamente, identificando i due protagonisti della vicenda. Il cittadino brasiliano, che presentava escoriazioni compatibili con la colluttazione, è stato fermato e accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. La vittima, invece, ha formalizzato querela contro l’aggressore, dichiarando di essere stata colpita senza apparente motivo.

Gli agenti hanno riscontrato che il cittadino brasiliano era già gravato da precedenti per lesioni personali (a Lucca nel 2022 e a Civitavecchia nel 2024), percosse e minacce (Milano, febbraio 2026), oltre a un arresto per resistenza a pubblico ufficiale (Genova, 2023).

Le misure adottate: arresto e sospensione dell’attività

In flagranza del reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, il cittadino brasiliano è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Due Palazzi”, a disposizione della Procura della Repubblica di Padova. Nella mattinata successiva, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Veneto.

Parallelamente, il Questore Marco Odorisio ha firmato il provvedimento di sospensione per 60 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande del bar teatro dell’aggressione, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Un locale già noto alle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il bar in questione era già stato oggetto di attenzione da parte delle autorità. Nel 2020 il locale era stato chiuso per 15 giorni a seguito di reiterate violazioni delle misure anti Covid. Negli ultimi mesi, i controlli delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico avevano evidenziato come il locale fosse diventato punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti, contro il patrimonio e la persona.

Le verifiche hanno inoltre accertato che la presenza di soggetti pregiudicati non era un fatto isolato, ma una costante riscontrata durante i controlli quotidiani. Numerosi esposti erano stati presentati dai residenti della zona, lamentando disturbo della quiete pubblica e difficoltà a fruire delle vie, soprattutto nelle serate di mercoledì, quando il locale era frequentato da migliaia di giovani.

Le motivazioni della sospensione

L’attività istruttoria svolta dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha evidenziato che le condizioni del locale alimentavano rischi concreti per l’ordine e la sicurezza pubblica, favorendo fenomeni di illegalità diffusa. Alla luce della gravità e della reiterazione dei fatti, il Questore ha ritenuto necessario sospendere la licenza per 60 giorni, al fine di interrompere la situazione di pericolo e ripristinare la legalità a tutela dei cittadini.

IPA