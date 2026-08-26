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Un ferito e una denuncia, questo il bilancio di una violenta lite avvenuta nella notte presso un centro di accoglienza di Bolzano, dove due cittadini marocchini sono stati coinvolti in un episodio che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, uno dei due uomini, armato di coltello, avrebbe aggredito un connazionale, anch’egli ospite della struttura.

Rissa con coltello in un centro di accoglienza a Bolzano

L’allarme è stato lanciato nel corso della notte dalla Centrale Operativa, che ha inviato gli equipaggi della Polizia di Stato in via Gobetti, presso il centro di accoglienza di Bolzano.

La richiesta di intervento è partita dal personale del 118, che ha segnalato una lite tra due cittadini di nazionalità marocchina, uno dei quali risultava armato di coltello. Giunti sul posto, gli agenti sono stati informati che uno dei soggetti aveva ferito un altro ospite della struttura.

L’identificazione dell’aggressore e la perquisizione

L’aggressore, che appariva in evidente stato di agitazione e tentava di allontanarsi per evitare i controlli, è stato immediatamente fermato dagli operatori di polizia.

Considerata la segnalazione relativa alla possibile presenza di un’arma e lo stato di agitazione dell’uomo, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale, che però ha dato esito negativo: nessuna arma è stata trovata addosso al sospettato.

Il soccorso alla vittima e la ricostruzione dei fatti

Nel frattempo, altri operatori hanno individuato poco distante la vittima dell’aggressione, che è stata subito soccorsa in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Sulla base delle testimonianze raccolte e degli elementi acquisiti sul posto, i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a rinvenire un coltello, che è stato posto sotto sequestro.

Le conseguenze per l’aggressore e la vittima

L’autore dell’aggressione è stato identificato come un cittadino marocchino di 31 anni, richiedente asilo. L’uomo è stato accompagnato in Questura e deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate e minacce.

La vittima, anch’essa richiedente asilo, ha riportato una ferita da arma da taglio, per la quale è stata diagnosticata una prognosi di 15 giorni.

IPA