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Una denuncia per minaccia e porto abusivo d’armi, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto questa notte a Como. Un uomo di 51 anni, cittadino albanese residente in città e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo una lite degenerata in Piazza Volta. L’episodio sarebbe scaturito per motivi banali e ha richiesto l’intervento tempestivo degli agenti.

L’operazione a Como

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 3 di questa notte, quando la Squadra Volante della Questura di Como è stata allertata per una segnalazione di lite in strada in Piazza Volta.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la discussione sarebbe nata tra il proprietario di un locale della piazza e il cittadino albanese di 51 anni. La lite, inizialmente verbale e dovuta a futili motivi, è rapidamente degenerata. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe estratto due coltelli di grandi dimensioni, minacciando il titolare del locale. Alla vista degli operatori, i coltelli erano stati nascosti sotto la maglia.

L’intervento della Polizia

Gli agenti sono intervenuti con prontezza, riuscendo a bloccare e disarmare l’uomo prima che la situazione potesse ulteriormente peggiorare. Il 51enne è stato quindi assicurato all’interno dell’autovettura di servizio e condotto in Questura per ulteriori accertamenti.

Durante le verifiche, sono emersi a carico dell’uomo precedenti penali per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Inoltre, risultano precedenti di polizia per reati contro la persona, violazioni al Codice della Strada e in materia di immigrazione.

Le conseguenze dell’episodio

Al termine degli accertamenti, il cittadino albanese è stato denunciato in stato di libertà per minaccia e porto abusivo d’armi. Inoltre, gli è stata comminata una sanzione amministrativa per ubriachezza.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, che hanno assistito all’intervento delle forze dell’ordine in una delle piazze più frequentate di Como.

IPA