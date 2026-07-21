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È stato eseguito un arresto per stalking a Potenza, dove un uomo è stato fermato dopo una segnalazione per una violenta lite domestica. L’uomo, gravemente indiziato, è stato sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico per aver perseguitato la sua ex compagna con comportamenti molesti e intimidatori.

L’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Potenza. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 1 1 2, che segnalava una lite particolarmente violenta in ambito domestico.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno riportato la calma e avviato immediatamente le verifiche per comprendere la dinamica dei fatti. Gli operatori hanno raccolto le prime testimonianze e acquisito elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto, ascoltando in particolare la persona offesa.

Le accuse e la ricostruzione dei fatti

Dalle dichiarazioni della vittima è emerso che la relazione sentimentale con l’uomo era stata segnata da reiterati episodi di violenza e minacce. Negli ultimi mesi, la situazione sarebbe ulteriormente degenerata, con continui tentativi dell’uomo di riallacciare il rapporto e con comportamenti sempre più molesti e intimidatori. Questi atteggiamenti hanno portato la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine per tutelare la propria sicurezza.

L’arresto e le misure cautelari

Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Potenza, l’uomo è stato tratto in arresto. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato il provvedimento, disponendo per l’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, con l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.

Potenza e la lotta contro lo stalking

L’episodio avvenuto a Potenza si inserisce in un contesto più ampio di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso il contrasto ai reati di stalking e violenza domestica. La tempestività dell’intervento e l’applicazione di misure di protezione rappresentano strumenti fondamentali per la tutela delle vittime.