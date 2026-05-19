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Un arresto per aggressione e resistenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella tarda serata di ieri a Fiuggi. Un uomo di circa 50 anni, residente nella città termale, è stato fermato dopo una lite in strada in via Prenestina, dove si trovava in evidente stato di ubriachezza insieme a un altro soggetto. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, con l’accusa di lesioni, resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

La segnalazione e l’intervento a Fiuggi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, quando una pattuglia è stata chiamata a intervenire in via Prenestina a seguito di una segnalazione relativa a una lite in strada.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza della città termale hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato, trovando due persone, entrambe residenti a Fiuggi, che si aggiravano nei pressi di un locale in evidente stato di alterazione alcolica.

L’identificazione e la reazione violenta

Durante le procedure di identificazione, uno dei due uomini, un cinquantenne, ha manifestato subito un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori di polizia.

Inizialmente ha rivolto agli agenti minacce e insulti, passando poi a una vera e propria aggressione fisica, sferrando calci e opponendo una forte resistenza al controllo.

L’arresto e le accuse

Alla luce del comportamento violento e delle azioni compiute, il soggetto è stato immediatamente arrestato dagli agenti per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Inoltre, è stato denunciato per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le garanzie per l’indagato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, è importante sottolineare che la persona arrestata è, allo stato attuale, solamente indiziata di delitto.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli ordinari del territorio svolti dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica e prevenire episodi di violenza e disturbo della quiete cittadina. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di riportare la situazione alla normalità e di evitare ulteriori conseguenze per l’ordine pubblico a Fiuggi.

IPA