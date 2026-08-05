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Due uomini sono stati identificati ed è scattata una denuncia per violazione dell’obbligo di dimora per un fatto avvenuto la scorsa notte in piazza del Plebiscito: l’episodio è stato originato da un alterco tra due persone di origini extracomunitarie, degenerato in una lite fisica, secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti.

Le cause della lite e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella notte appena trascorsa, quando una segnalazione ha richiesto la presenza delle forze dell’ordine in piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli. Gli agenti della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato, trovando i due uomini già separati all’arrivo delle pattuglie.

Dalla ricostruzione effettuata anche grazie alle immagini di videosorveglianza presenti in zona, è emerso che la lite sarebbe nata da uno scambio di sguardi e battute tra i due soggetti. La situazione è rapidamente degenerata, passando dalle parole ai fatti, fino all’arrivo degli operatori che hanno riportato la calma.

Tutti i presenti sono stati identificati dagli agenti, che hanno anche informato le parti coinvolte delle facoltà previste dalla legge. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha trasportato uno dei due uomini presso il locale nosocomio con un codice di bassa gravità. L’altro ha invece rifiutato i soccorsi.

La violazione dell’obbligo di dimora

Al termine degli accertamenti, è emerso che uno dei due uomini coinvolti risultava sottoposto a una misura restrittiva: l’obbligo di dimora in un altro Comune. La sua presenza a Napoli ha quindi costituito una violazione della misura, motivo per cui gli agenti hanno proceduto nei suoi confronti secondo quanto previsto dalla legge.

IPA