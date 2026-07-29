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Due noti bar del centro di Cento (Ferrara) sono stati chiusi per sette giorni su disposizione del Questore di Ferrara, a seguito di una serie di episodi di violenza, liti e aggressioni avvenuti tra il 2025 e il 2026. I provvedimenti sono stati emessi per garantire la sicurezza pubblica, dopo numerose segnalazioni e controlli delle forze dell’ordine.

Provvedimenti di chiusura a Cento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza di pubblica sicurezza per sette giorni ai gestori di due bar nel centro di Cento (Ferrara) è stata presa dal Questore della provincia di Ferrara.

La misura è stata adottata su proposta della Compagnia Carabinieri di Cento, dopo un’attenta attività di controllo del territorio e in seguito a numerose segnalazioni ricevute dai militari.

Controlli e segnalazioni: la genesi dell’intervento

L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione interforze, coordinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto.

Le forze dell’ordine hanno rilevato che i due locali erano diventati punto di ritrovo abituale per soggetti con molteplici precedenti di polizia. Questi bar si erano trasformati in luoghi dove si sono verificati ripetuti episodi di violenza, liti e situazioni di grave turbamento della quiete pubblica.

Episodi di violenza e degrado nei locali

Nel dettaglio, in uno dei due bar, frequentato regolarmente da persone con pregiudizi penali per droga e reati contro il patrimonio, si sono verificati tra il 2025 e il 2026 numerosi episodi di aggressione e abuso alcolico.

La situazione è degenerata in una violenta lite all’esterno del locale, durante la quale il titolare è rimasto ferito da un’arma da taglio mentre cercava di sedare la rissa tra i clienti.

Interventi delle forze dell’ordine e ulteriori criticità

Il secondo esercizio pubblico non è stato esente da problemi: le forze dell’ordine sono dovute intervenire per gestire alcuni clienti in stato di forte alterazione, ricorrendo anche a mezzi di dissuasione per riportare la calma.

Nei giorni successivi, le tensioni sono sfociate nel danneggiamento di un’auto di servizio da parte di un soggetto, poi fermato e trovato in possesso di arnesi atti ad offendere.

La procedura amministrativa e la decisione del Questore

Le criticità riscontrate sono state oggetto di una proposta formale avanzata dai Carabinieri di Cento alla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ferrara.

Dopo un’accurata istruttoria, è stata verificata la sussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento di sospensione ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza da parte del Questore della Provincia di Ferrara.

Obiettivi e impegno delle forze dell’ordine

L’esecuzione congiunta delle chiusure temporanee rientra in una strategia più ampia di prevenzione e controllo del territorio ferrarese, volta a garantire la tranquillità dei residenti e la tutela dell’ordine pubblico.

L’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato hanno ribadito il proprio impegno nella vigilanza degli esercizi pubblici e nel contrasto a ogni forma di illegalità, degrado e violenza in tutta la provincia.

IPA