Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nove persone sono state arrestate tra diversi quartieri di Roma e i Castelli Romani. Gli interventi della Polizia di Stato hanno portato al sequestro di oltre mezzo chilo di droga e di più di 3 mila euro in contanti. Tra le persone in manette figurano due coniugi, finiti nei guai dopo un diverbio.

Roma: lite con il taxi, aveva con sé 17 involucri di cocaina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite anche da 2 liti. In piazza Bologna, dopo un incidente stradale, un uomo avrebbe preso a calci un taxi e minacciato il conducente brandendo un coltello. Fermato poco dopo dagli agenti, è stato trovato con 17 involucri di cocaina, 615 euro e 2 telefoni cellulari.

Coniugi arrestati

Un diverbio tra coniugi ha invece portato gli agenti delle Volanti in un’abitazione di Casal Bruciato. Qui i poliziotti hanno avvertito un forte odore di hashish e notato un panetto sul posacenere del soggiorno. Le verifiche hanno consentito di sequestrare oltre 80 grammi di hashish e 720 euro. Per entrambi i coniugi è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga nelle auto

In via di Torrevecchia, due automobilisti sono stati fermati mentre si trovavano alla guida delle rispettive vetture. In un caso la cocaina era nascosta sotto la scocca in plastica dell’abitacolo, insieme a 920 euro; nell’altro, gli agenti del XIV Distretto Primavalle hanno trovato oltre 170 grammi di sostanza stupefacente nel bagagliaio.

A San Basilio, movimenti sospetti e presunte cessioni su strada hanno attirato l’attenzione degli investigatori. Gli scambi rapidi, gli astucci lanciati dai finestrini e i telefoni, insieme ai contatti tramite piattaforme di messaggistica, hanno contribuito agli accertamenti. Gli interventi del IV Distretto San Basilio e del Commissariato Appio Nuovo hanno portato al sequestro di oltre 200 grammi di cocaina, sia “cotta” sia “cruda”. Due uomini italiani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

Un nascondiglio insolito

Un’altra operazione ha interessato il quartiere Alessandrino e l’area dei Castelli Romani. In via Casilina un uomo, fermato a bordo di un’utilitaria a noleggio, aveva nascosto dosi di cocaina e crack nei boxer. Con sé aveva anche 275 euro e un telefono che continuava a ricevere chiamate.

A Castel Gandolfo, il forte odore avvertito quando è stato aperto lo sportello di un’auto ha indotto gli agenti a controllare il conducente. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di hashish, cocaina e strumenti per il confezionamento. Circa 53 grammi di hashish erano custoditi dentro una Poké Ball.

Arresti convalidati

Il bilancio complessivo è di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti sequestrate e più di 3 mila euro sottratti alla disponibilità dei presunti pusher. L’Autorità giudiziaria ha convalidato tutti gli arresti.

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