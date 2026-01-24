Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 52 anni è stato arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate al termine di un intervento della Polizia di Stato presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Il soggetto, un cittadino italiano in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in seguito a una lite con alcuni tassisti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a misura cautelare e allontanato dalle cosiddette “zone rosse” della città.

Paura alla stazione di Verona Porta Nuova

L’episodio si è verificato in piena notte presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Gli agenti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria sono intervenuti dopo che un uomo, in evidente stato di agitazione, si è presentato nei loro uffici per denunciare il comportamento dei tassisti presenti in stazione.

L’uomo, un cittadino italiano di 52 anni residente in un comune dell’Oltrepò pavese, si è rivolto agli operatori della Polizia Ferroviaria lamentando il rifiuto da parte dei tassisti di effettuare una corsa richiesta.

In evidente stato di alterazione psicofisic, attribuita all’assunzione di bevande alcoliche, il soggetto ha iniziato a manifestare un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti.

Nonostante l’invito a calmarsi e a fornire le proprie generalità, il cinquantaduenne ha reagito inveendo ad alta voce contro il personale di polizia riprendendo l’operato degli agenti con il proprio telefono cellulare e opponendo resistenza fisica. Dopo essersi ancorato alla porta d’ingresso degli uffici, l’uomo ha colpito gli operatori con calci, pugni e gomitate rendendo necessario un intervento deciso per contenerlo.

La perquisizione e il sequestro della sostanza stupefacente

Una volta trattenuto il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno rinvenuto nello zaino dell’uomo quasi un grammo di cocaina, che è stato immediatamente sequestrato.

Per il possesso della sostanza stupefacente il cinquantaduenne è stato segnalato al Prefetto per l’adozione della relativa sanzione amministrativa.

L’arresto e le misure adottate dal giudice

Il protagonista della vicenda, già pluripregiudicato, è stato arrestato e condotto in udienza davanti al giudice. Dopo la convalida dell’arresto è stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Inoltre, è stato emesso un ordine di allontanamento dalle cosiddette “zone rosse” individuate nel comune di Verona, tra cui la stessa stazione di Porta Nuova.

IPA