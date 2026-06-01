Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere a Lonato del Garda (Brescia): un cittadino italiano è stato fermato dopo aver minacciato un minore con un coltello in un contesto residenziale privato, a seguito di dissidi di vicinato.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando una richiesta di emergenza è stata inoltrata alla Centrale Operativa. All’origine dell’intervento vi sarebbero stati futili motivi legati a rapporti di vicinato. Un uomo, all’interno di un’area residenziale privata, avrebbe minacciato un minore impugnando un coltello, generando così la necessità di un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Stazione di Lonato del Garda, supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda, sono giunti rapidamente sul posto. L’aggressore, invece di calmarsi, ha afferrato una mazza e si è scagliato contro i militari con un atteggiamento minaccioso e ostile. Per neutralizzare la minaccia e garantire la sicurezza di tutti i presenti, i Carabinieri hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino in dotazione, riuscendo così a disarmare e immobilizzare l’uomo.

L’arresto e le condizioni dell’uomo

Una volta bloccato, il soggetto è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha visitato l’uomo per accertarsi delle sue condizioni dopo l’utilizzo dello spray urticante. I sanitari hanno riscontrato che l’arrestato si trovava in buone condizioni di salute.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi e ha permesso di riportare la situazione sotto controllo.

IPA