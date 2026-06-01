Litiga con il vicino minorenne a Lonato del Garda e impugna un coltello, panico in un residence: un arresto
Un uomo è stato arrestato a Lonato del Garda dopo aver minacciato un minore e aggredito i Carabinieri intervenuti per dissidi di vicinato.
È scattato un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere a Lonato del Garda (Brescia): un cittadino italiano è stato fermato dopo aver minacciato un minore con un coltello in un contesto residenziale privato, a seguito di dissidi di vicinato.
La ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando una richiesta di emergenza è stata inoltrata alla Centrale Operativa. All’origine dell’intervento vi sarebbero stati futili motivi legati a rapporti di vicinato. Un uomo, all’interno di un’area residenziale privata, avrebbe minacciato un minore impugnando un coltello, generando così la necessità di un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine.
I Carabinieri della Stazione di Lonato del Garda, supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda, sono giunti rapidamente sul posto. L’aggressore, invece di calmarsi, ha afferrato una mazza e si è scagliato contro i militari con un atteggiamento minaccioso e ostile. Per neutralizzare la minaccia e garantire la sicurezza di tutti i presenti, i Carabinieri hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino in dotazione, riuscendo così a disarmare e immobilizzare l’uomo.
L’arresto e le condizioni dell’uomo
Una volta bloccato, il soggetto è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha visitato l’uomo per accertarsi delle sue condizioni dopo l’utilizzo dello spray urticante. I sanitari hanno riscontrato che l’arrestato si trovava in buone condizioni di salute.
L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi e ha permesso di riportare la situazione sotto controllo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.