A Rimini un cittadino albanese è stato arrestato dopo aver aggredito la fidanzata e aver tentato la fuga in auto. L’uomo è stato accusato di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi non consentito. L’episodio si è verificato nella zona Marina Centro, dove la Polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione per una lite tra un uomo e una donna.

I fatti: lite, aggressione e rapina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle 22:40 di ieri sera, quando una pattuglia della Volante è stata inviata presso un condominio di Marina Centro, a Rimini, dopo la segnalazione di una violenta lite.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la situazione è degenerata rapidamente: una discussione tra una giovane donna e il suo fidanzato si è trasformata in una vera e propria aggressione. L’uomo avrebbe colpito fisicamente la compagna, sottraendole sia il denaro contante che le chiavi della sua auto. I condomini, testimoni dell’accaduto, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore.

La fuga e l’intercettazione

Poco dopo l’arrivo sul posto, gli agenti hanno avviato le ricerche dell’uomo. In una via poco distante dal condominio teatro della lite, la Polizia ha individuato l’auto della donna, a bordo della quale si trovavano due giovani di nazionalità albanese. Uno dei due è stato riconosciuto come il fidanzato della vittima, grazie alle indicazioni fornite dai residenti.

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

Durante il controllo di polizia, i due uomini hanno tentato invano di fuggire, arrivando a colpire gli agenti intervenuti. Tuttavia, il loro tentativo è stato rapidamente bloccato grazie all’arrivo di un secondo equipaggio della Volante. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico e una ingente somma di denaro contante, entrambi nascosti nei pantaloni dei fermati.

Gli arresti e le accuse

I due soggetti sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Il giovane fidanzato, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi non consentito. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Rimini. L’altro giovane è stato deferito in stato di libertà per rapina aggravata.

