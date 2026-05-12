Litiga con la moglie e si dà fuoco a Vetrego di Mirano, morto dopo aver provato a incendiare il palazzo

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A Vetrego di Mirano, nella provincia di Venezia, un uomo è morto dopo essersi dato fuoco in seguito a una lite con la moglie. In preda alla disperazione, avrebbe anche tentato di dare alle fiamme la palazzina a due piani dove viveva, senza però riuscirci. Alcuni testimoni hanno riferito che, prima dell’incendio, si è udita un’esplosione proveniente dall’interno dell’abitazione. Non risultano esserci altre persone coinvolte o ferite. Tutti i condomini del palazzo sono stati allontanati dalle loro abitazioni.

Cosa è successo a Vetrego di Mirano: morto un uomo

L’episodio, riportato da ANSA, è avvenuto attorno alle 9,30 del mattino di martedì 12 maggio, in un’abitazione situata al primo piano di un palazzo a Vetrego di Mirano, in provincia di Venezia.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stato un diverbio tra moglie e marito al termine del quale quest’ultimo, fuori di sé, avrebbe appiccato le fiamme contro se stesso. Non solo: l’uomo avrebbe anche tentato di dare alle fiamme la palazzina a due piani, senza però riuscire nel suo intento.

ANSA / Vigili del Fuoco

La testimonianza sui fatti di Vetrego di Mirano

Non risultano esserci altre persone coinvolte o ferite.

Alcuni testimoni hanno raccontato che, prima dell’incendio, si è percepita un’esplosione all’interno dell’abitazione, al primo piano dello stabile.

L’intervento dei soccorritori a Vetrego di Mirano

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che però non hanno potuto fare altro che constatarne la morte dell’uomo.

Presenti anche i carabinieri di Mirano e i vigili del fuoco, con sette squadre, per circa 20 unità, provenienti dalle sedi di Mira e da Mestre, integrate dalla squadra di volontari di Mirano, coordinate dal funzionario di guardia.

L’uomo, nonostante il tempestivo intervento, è stato ritrovato carbonizzato all’interno dell’appartamento.

Su quanto avvenuto sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione e del nucleo investigativo.

Sono state avviate, inoltre, verifiche strutturali all’immobile e la messa in sicurezza con lo smaltimento dei fumi dell’incendio.

Tutti i condomini della palazzina sono stati allontanati dalle loro abitazioni.

L’identità della vittima non è stata, al momento, resa nota.