Litiga con la moglie e si dà fuoco a Vetrego di Mirano, morto dopo aver provato a incendiare il palazzo
A Vetrego di Mirano un uomo si è dato fuoco dopo aver litigato con la moglie ed è morto: avrebbe anche tentato di incendiare il palazzo
A Vetrego di Mirano, nella provincia di Venezia, un uomo è morto dopo essersi dato fuoco in seguito a una lite con la moglie. In preda alla disperazione, avrebbe anche tentato di dare alle fiamme la palazzina a due piani dove viveva, senza però riuscirci. Alcuni testimoni hanno riferito che, prima dell’incendio, si è udita un’esplosione proveniente dall’interno dell’abitazione. Non risultano esserci altre persone coinvolte o ferite. Tutti i condomini del palazzo sono stati allontanati dalle loro abitazioni.
- Cosa è successo a Vetrego di Mirano: morto un uomo
- La testimonianza sui fatti di Vetrego di Mirano
- L'intervento dei soccorritori a Vetrego di Mirano
Cosa è successo a Vetrego di Mirano: morto un uomo
L’episodio, riportato da ANSA, è avvenuto attorno alle 9,30 del mattino di martedì 12 maggio, in un’abitazione situata al primo piano di un palazzo a Vetrego di Mirano, in provincia di Venezia.
In base a una prima ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stato un diverbio tra moglie e marito al termine del quale quest’ultimo, fuori di sé, avrebbe appiccato le fiamme contro se stesso. Non solo: l’uomo avrebbe anche tentato di dare alle fiamme la palazzina a due piani, senza però riuscire nel suo intento.
La testimonianza sui fatti di Vetrego di Mirano
Non risultano esserci altre persone coinvolte o ferite.
Alcuni testimoni hanno raccontato che, prima dell’incendio, si è percepita un’esplosione all’interno dell’abitazione, al primo piano dello stabile.
L’intervento dei soccorritori a Vetrego di Mirano
Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che però non hanno potuto fare altro che constatarne la morte dell’uomo.
Presenti anche i carabinieri di Mirano e i vigili del fuoco, con sette squadre, per circa 20 unità, provenienti dalle sedi di Mira e da Mestre, integrate dalla squadra di volontari di Mirano, coordinate dal funzionario di guardia.
L’uomo, nonostante il tempestivo intervento, è stato ritrovato carbonizzato all’interno dell’appartamento.
Su quanto avvenuto sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione e del nucleo investigativo.
Sono state avviate, inoltre, verifiche strutturali all’immobile e la messa in sicurezza con lo smaltimento dei fumi dell’incendio.
Tutti i condomini della palazzina sono stati allontanati dalle loro abitazioni.
L’identità della vittima non è stata, al momento, resa nota.