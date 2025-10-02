Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Comiso un uomo di 54 anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’uomo è indagato per atti persecutori e danneggiamento nei confronti di una vicina di casa, dopo una lunga serie di episodi culminati in un grave tentativo di incendio. L’intervento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, a seguito di indagini che hanno accertato la pericolosità delle condotte dell’indagato.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una lite tra vicini di casa, che ha richiesto l’intervento della volante del Commissariato P.S. di Comiso. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire per sedare un acceso diverbio tra l’indagato e una donna, scaturito da questioni legate al parcheggio e al conseguente danneggiamento dell’autovettura della vittima.

Un anno di vessazioni e minacce

La donna, in sede di denuncia, ha raccontato di essere stata vittima, insieme ai propri figli, di comportamenti vessatori da parte del vicino. Le azioni contestate comprendono violenze psicologiche verbali, minacce e molestie ripetute, che hanno reso la convivenza insostenibile. Gli episodi si sono verificati nell’arco di tempo di circa un anno e si sono via via intensificati, fino a raggiungere il culmine il 15 agosto scorso.

L’episodio del 15 agosto: tentato incendio e danneggiamento

In quella data, secondo quanto riferito dalla vittima, l’indagato avrebbe intimato alla donna di spostare la propria autovettura. Al rifiuto, l’uomo avrebbe cosparso il veicolo di liquido infiammabile, tentando di appiccare il fuoco. Non solo: avrebbe anche scagliato una bicicletta contro l’auto, provocando ulteriori danni. L’intera scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza, che hanno fornito agli investigatori prove decisive per riscontrare la veridicità delle accuse, comprese le gravi minacce rivolte alla donna.

Le indagini e la decisione della Procura

L’escalation dei problemi di vicinato e le continue condotte vessatorie hanno generato nella vittima uno stato di ansia e paura, compromettendo la serenità della famiglia. Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. L’uomo è stato costretto a trasferirsi in un’altra abitazione e dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri dalla parte offesa.

Le misure cautelari e la tutela delle vittime

Il provvedimento adottato dalle autorità rappresenta una risposta concreta alle richieste di tutela avanzate dalla vittima, che ha vissuto per un anno sotto la pressione di minacce e atti persecutori. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di segnalare tempestivamente episodi di molestie e violenze, per consentire un intervento rapido e prevenire conseguenze più gravi.

Il ruolo delle telecamere e delle indagini tecniche

Determinante, in questa vicenda, è stato il contributo delle telecamere di videosorveglianza, che hanno documentato il tentativo di incendio e le minacce rivolte alla vittima. Le immagini hanno permesso agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di raccogliere elementi probatori fondamentali per l’emissione della misura cautelare.

La situazione a Comiso e il fenomeno degli atti persecutori

Il caso di Comiso si inserisce in un contesto più ampio, che vede le forze dell’ordine impegnate quotidianamente nella prevenzione e repressione di atti persecutori e danneggiamenti ai danni di persone vulnerabili. Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni analoghe a rivolgersi tempestivamente alle istituzioni, per ricevere supporto e protezione.

IPA