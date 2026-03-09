Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato in flagranza un uomo di 58 anni a Bologna per porto abusivo di arma da sparo, minacce aggravate, possesso di segni distintivi contraffatti e usurpazione di funzioni pubbliche. L’arresto è avvenuto dopo una segnalazione per una lite stradale, come reso noto dalla Polizia di Stato.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattina di domenica 8 marzo una coppia di coniugi ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 per denunciare di essere stata vittima di minacce aggravate con una pistola da parte di un uomo a bordo di un’autovettura. L’episodio si è verificato nei pressi di viale Sandro Pertini, in Bologna, a seguito di un diverbio legato alla circolazione stradale.

L’identificazione e l’arresto

Le volanti della Polizia sono riuscite a individuare il veicolo segnalato in una traversa di via Zanardi. Al momento del controllo, il conducente è sceso dall’auto portando una mano alla cintura e ha indicato spontaneamente la presenza di un’arma. Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire una pistola Glock con caricatore inserito e 7 cartucce, nascosta nei pantaloni senza fondina. Durante le procedure di identificazione, l’uomo ha dichiarato falsamente di appartenere all’Arma dei Carabinieri, configurando così anche il reato di usurpazione di funzioni pubbliche.

Il materiale sequestrato

All’interno dell’autovettura sono stati trovati un dispositivo a luce stroboscopica d’emergenza, simile a quelli utilizzati dalle Forze dell’Ordine, un coltello multiuso e attrezzi atti allo scasso. La perquisizione è poi proseguita presso il domicilio dell’uomo, dove gli agenti hanno sequestrato altre armi regolarmente denunciate ma custodite in modo non conforme alle normative vigenti.

IPA